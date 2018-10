Google a, comme prévu, présenté le Pixel 3 et Pixel 3 XL, deux téléphones haut de gamme qui sortiront en France.

Après Apple et son trio d’iPhone, c’est maintenant au tour de Google d’inonder le marché des téléphones avec ses produits haut de gamme. Durant sa conférence organisée le 9 octobre 2018, la firme de Mountain View a donc levé le voile sur le Pixel 3 et Pixel 3 XL, deux smartphones qui sortiront notamment en France le 2 novembre. Une première pour l’hexagone !

Les fuites, dont s’est amusé Google, avaient un peu gâché l’effet de surprise. Les Pixel 3 et Pixel 3 XL ont surtout été conçus pour faire de belles photos, malgré la présence d’un unique capteur à l’arrière. Un choix qui devrait faire parler à une époque où les concurrents les multiplient…

Voici les caractéristiques de ces deux nouveaux produits.

Écran Une encoche sur le XL

On commence par le plus petit des deux : le Pixel 3 s’appuiera sur un écran de 5,5 pouces sans encoche. Avec ce modèle, Google ne suit pas toutes les modes du marché : il y a des bords visibles sur les parties inférieures et supérieures. À l’opposé, la déclinaison 3 XL, équipée d’une dalle OLED bord à bord de 6,3 pouces a cédé à l’encoche. Les hauts-parleurs sont annoncés comme 40 % plus puissants et riches.

Les téléphones pourront être rechargés sans-fil. Google commercialisera à cet effet un Pixel Stand, un socle à 79 euros qui pourra transformer le Pixel 3 en réveil ou en cadre photos — en écran intelligent en somme.

Photo « La meilleur expérience photo sur un smartphone »

Il y aura bien trois capteurs sur les Pixel 3, mais ils ne seront pas disposés comme nous le pensions. En effet, Google n’en conserve toujours qu’un seul à l’arrière, soutenu par une intelligence artificielle très puissante pour améliorer les photos. Il y aura notamment la fonctionnalité Top Shot, qui sélectionnera le meilleur cliché pour vous. Pour illustrer les performances de la partie logicielle, le géant de la tech n’a pas peur de la comparaison avec l’iPhone XS dans des conditions en basse lumière — quitte à modifier un peu l’ambiance de la photo.

La principale nouveauté se situe sur la face avant, où il y aura deux capteurs de 8 mégapixels (ouvertures f/1,8 et f/2,2 ultra grand angle). Associés, ils promettent un mode portrait, des selfies et des group selfies à la qualité accrue. On pourra même en prendre avec Iron Man.

Finitions et prix Trois finitions

Côté design, on reste dans la lignée de la deuxième génération avec une finition bi-ton (mate et brillante). Trois finitions seront proposées — Simplement Noir, Résolument Blanc, Subtilement Rose — pour deux options de stockage — 64 et 128 Go. Les précommandes sont déjà disponibles chez Orange, Fnac, Darty, Boulanger, SFR, Bouygues Telecom et sur le Google Store.

Les prix seront les suivants :

Pixel 3 Pixel 3 XL 64 Go 859 € 959 € 128 Go 959 € 1 059 €

Crédit photo de la une : Google