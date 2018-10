Sorte de « Vevo » indien, la chaîne n'est plus qu'à un million d'abonnés du YouTubeur le plus célèbre. Et ce dernier semble plutôt bien le prendre.

Ses 66 millions d’abonnés font de lui le vidéaste le plus suivi de YouTube depuis quelques années maintenant. Le Suédois PewDiePie, spécialisé dans les jeux vidéo, a pourtant du soucis à se faire. Car depuis plusieurs semaines, une autre chaîne menace de lui voler la vedette. Elle s’appelle T-Series, et à moins d’être fan de l’univers bollywoodien, vous n’en avez probablement jamais entendu parler.

Le « Vevo » indien a déjà plus de vues que PewDiePie

T-Series est la chaîne d’un label de musique et studio de cinéma indien, qui se revendique comme le plus important de sa catégorie dans le pays. On y trouve des clips, des musiques de films bollywoodiens, ou encore des making-of. Si l’on devait lui trouver un équivalent plus connu en France, l’on pourrait dire qu’il s’agit finalement d’une sorte de Vevo (17 millions d’abonnés) indien.

Créée en 2006, elle poste des vidéos depuis 7 ans environ, à un rythme souvent très soutenu. Il est courant de voir une dizaine de contenus publiés en une seule journée. Quant au nombre de vues, il est déjà bien supérieur à celui de PewDiePie : plus de 50 milliards de visionnages, contre 18 milliards pour ce dernier.

Une chaîne surtout populaire en Inde

Cette ascension a commencé fin 2017, selon le site d’analyse Socialblade. En décembre, la chaîne dépasse les deux millions de nouveaux abonnés en un mois. Le chiffre augmente ensuite, atteignant un pic à 4,6 millions par mois en juillet 2018, le mois où la chaîne bat des records en termes de nombre de vues par jour (117 millions). Aujourd’hui, T-Series cumule en tout 65 millions d’abonnés.

Selon des documents fournis par YouTube à Numerama, l’essentiel du public de T-Series est situé en Inde, au Pakistan et au Bangladesh – suivent ensuite les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada.

Le succès s’explique d’abord par la popularité de la musique sur YouTube en général. Elle est une part non négligeable du trafic, et il n’y a qu’à regarder le top 3 des vidéos les plus regardées de l’histoire du site (trois clips musicaux) pour s’en apercevoir.

Mais T-Series profite également d’un autre facteur, à savoir l’important vivier de consommateurs d’Internet en Inde. Parmi les 400 millions d’entre eux qui se connectent en ligne, 85 % regarderaient régulièrement des vidéos YouTube, nous assure la plateforme. Cette dernière nous indique aussi que l’Inde est l’un des pays où l’audience, sur mobile comme sur d’autres supports, est l’une de celles qui grossit le plus vite.

PewDiePie reste fair-play

Sur les réseaux sociaux et sur YouTube, les internautes semblent beaucoup s’amuser de la situation, à tel point que certains ont créé des directs, où l’on voit défiler les compteurs des deux chaînes côte à côte.

Le youtubeur suédois a un peu plus de soutiens que T-Series dans la barre de discussion située à droite du compteur. L’écart entre les deux en termes de nombre d’abonnés, pourtant, se réduit en faveur de T-Series : PewDiePie n’a eu ce dernier mois « que » 25 000 abonnés supplémentaires chaque jour, contre 125 000 contre son concurrent – ce qui ne plaît pas trop à ses fans qui se moquent désormais de T-Series sous les vidéos de la chaîne.

Samedi, il a posté sur YouTube une vidéo qui montre qu’il semble à première vue plutôt bien vivre la situation : il a dédié une « diss track » (une chanson destinée à régler ses comptes avec quelqu’un) humoristique à T-Series.

« Je ne t’aime pas T-Series, rappe-t-il. Rien de personnel mon enfant. Mais je dois être au taquet, pour une fois ». Mini-lunettes visées sur le nez, il rappelle que le label a été créé dans un pays de plus d’1,3 milliard d’habitants, mais que la plupart de ses vidéos n’atteignent pas le million de vues.

S’il se fait dépasser par une chaîne dont les contenus n’ont rien à voir avec les siens, PewDiePie ne risque concrètement pas grand chose, si ce n’est de perdre un titre jalousement gardé pendant quelques années. Dans sa chanson, il explique que ceux qui cherchent du « drama » (drame) n’auront que des « putains de lasagnes » à se mettre sous la dent.