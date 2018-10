À la veille de la conférence de Google, on apprend qu'un magasin de Hong Kong vend déjà le Pixel 3 XL.

Ce mardi 9 septembre, à New York, Google lèvera le voile sur les produits qu’il mettra en face des géants du marché des appareils mobiles, à commencer par les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Grâce aux multiples fuites, on sait tout des futurs fers de lance du géant de la tech et, pire, selon nos confrères d’Engadget, une boutique située à Hong Kong vend déjà le plus gros des deux, celui équipé d’une dalle de 6,3 pouces. Un journaliste a pu s’en procurer un exemplaire le 6 octobre 2018.

Reprenant cette finition bi-ton, le Pixel 3 XL sera visiblement accompagné de toute une ribambelle d’accessoires, en l’occurrence une paire d’écouteurs USB-C, un dongle USB-C vers port jack, un câble USB-C, un câble USB-C vers USB et un chargeur USB-C de 18 W. En bref, Google a bel et bien adopté le format que certains refusent encore aujourd’hui (coucou Microsoft).

2 000 dollars

Engadget n’oublie pas de livrer ses premières impressions sur le Pixel 3 XL, vendu 2 000 dollars chez le revendeur — le prix à payer pour l’avoir avant le lancement officiel. Le site confirme qu’il est animé par une puce Snapdragon 845, épaulé par 4 Go de RAM seulement. Sur ce point, on peut penser qu’une version mieux lotie — avec 6 Go de RAM — sera également proposée. L’écran est un OLED de 2 960 x 1 440 pixels, probablement la technologie P-OLED de LG, avec encoche.

Du côté des caméras, le Pixel 3 XL articule ses performances autour d’un unique capteur de 12,2 mégapixels à l’arrière et d’un double capteur de 8 mégapixels à l’avant. D’habitude, on observe le schéma inverse, mais il semblerait que Google veuille mettre le paquet sur les selfies en 2018.

Bien évidemment, le smartphone tourne sous Android 9.0 avec navigation gestuelle et fonctionnalité Active Edge. Elle permet de presser le téléphone pour déclencher certaines actions, par exemple l’activation de Google Assistant.