Le vice-président des politiques publiques chez Facebook s'est affiché en soutien du juge accusé d'agression sexuelle. Une prise de position très peu commentée par ses supérieurs, et qui commence à agacer les employés du réseau social.

Il y a des amitiés qu’il vaudrait peut-être mieux garder discrètes. Joel Kaplan, le vice-président des politiques publiques mondiales de Facebook, s’est excusé dans une note interne vendredi 28 septembre, rapporte le New York Times, de s’être assis la veille derrière son ami le juge Brett Kavanaugh, lors de son audition sénatoriale. Celle-ci portait sur des accusations d’agression sexuelle dont le magistrat aurait été l’auteur.

Les faits remontent au début des années 1980. Brett Kavanaugh est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme au cours d’une soirée. Tous deux étaient lycéens, mineurs au moment des faits.

Près de 40 ans plus tard, à l’été 2018, Donald Trump commence à réfléchir à qui il nommera à la Cour suprême des États-Unis, suite à un départ. Le conservateur Brett Kavanaugh fait vite figure de favori, et la procédure est lancée pour sa mise en poste.

Le journal New Yorker sort alors le témoignage de la victime présumée, qui parle de manière anonyme dans un premier temps avant de finalement révéler son nom : Christine Blasey Ford. D’autres femmes feront état de comportements similaires qu’aurait eu le juge avec elles.

Lors de l’audition sénatoriale qui découle de ces révélations, Joel Kaplan est apparu dans l’assistance, donnant l’impression qu’il soutenait Brett Kavanaugh. Une prise de position bien éloignée de l’image que souhaiterait renvoyer son employeur, Facebook.

Dans sa note, Joel Kaplan a dit « vouloir s’excuser ». Il a reconnu que son attitude avait pu être perçue « très douloureusement », aussi bien en interne qu’en dehors de Facebook. « Je connais Brett et Ashley Kavanaugh depuis 20 ans. Ils sont mes plus proches amis et ceux de ma femme Laura à D.C. J’ai été à leur mariage, ils ont été au notre, nos enfants ont grandi ensemble », a-t-il écrit, ajoutant : « Je crois au soutien de ses amis, particulièrement quand les temps sont difficiles pour eux ».

Chez le réseau social, les employés étaient, raconte le New York Times, « en colère » et « choqués ». Dans des discussions, notamment un chat réservé aux femmes travaillant dans l’entreprise, beaucoup s’interrogeaient sur le motif de la présence de Joel Kaplan, qui laissait penser selon eux que non seulement lui mais aussi Facebook en tant qu’entreprise soutenait Brett Kavanaugh. Au total, des centaines de salariés ou d’ex-salariés ont fait part de leurs inquiétudes.

Facebook's head of the DC office, Joel Kaplan, and Kavanaugh are personal friends. That's why Kaplan is at the hearing. No one at Facebook knew he was going, and no one is happy that he is sitting front and center behind Kavanaugh.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) September 27, 2018