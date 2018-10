Les employés des entrepôts Amazon toucheront plus d'argent par heure. Mais cette hausse sera compensée ailleurs...

Une bonne nouvelle peut parfois en cacher une moins bonne. Mardi 2 octobre, Amazon cédait à la pression de ses employés et promettait l’augmentation de leurs salaires horaires, qui passeraient à au moins 15 dollars de l’heure (soit environ 13 euros) pour tous, à compter du 1er novembre. Comme l’a révélé Bloomberg, le géant de la vente en ligne a en fait compensé cette hausse par la suppression d’avantages dont bénéficiaient les travailleurs.

Amazon a ainsi annoncé mercredi à ses employés qu’elle supprimait les bonus mensuels et les récompenses sous forme d’actions que pouvaient toucher celles et ceux qui travaillent dans les entrepôts.

Les bonus pouvaient s’élever à plusieurs centaines de dollars chaque mois, selon deux sources proches citées par le média américain. Amazon aurait expliqué que cet argent servirait à compenser… la hausse des salaires.

L’entreprise a indiqué que les employés spécialisés dans le service client et ceux embauchés en contrat précaire saisonnier à l’heure seront gagnants, en fin de compte. Selon elle, ils toucheront avec ce nouveau système plus à la fin du mois qu’ils ne touchaient jusqu’à présent. Amazon a expliqué qu’une hausse du salaire horaire était par ailleurs plus stable, « immédiate » et « prévisible » que des bonus, dont les montants variaient selon les mois.

La décision de l’entreprise d’augmenter les salaires minimaux versés à ses centaines de milliers d’employés a été saluée par beaucoup, notamment par des personnalités politiques comme Bernie Sanders, l’un des candidats démocrates à la dernière présidentielle américaine.

What Mr. Bezos has done today is not only enormously important for Amazon’s hundreds of thousands of employees, it could well be a shot heard around the world. I urge corporate leaders around the country to follow Mr. Bezos' lead. https://t.co/06wIAHunPq

— Bernie Sanders (@SenSanders) October 2, 2018