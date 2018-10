Dans iOS 12.1 bêta, Apple a rajouté une mise à jour pour résoudre le problème de chargement de certains nouveaux iPhone.

Aucune annonce officielle, mais une mise à jour discrète dans la version bêta d’iOS 12.1, disponible depuis ce 2 octobre 2018. Apple proposera un fix pour répondre aux témoignages d’iPhone XS et XS Max qui ne prendraient pas toujours bien la charge, ont rapporté plusieurs médias américains.

Today’s iOS 12.1 beta includes a fix for the charging issue some people were experiencing with iPhone and iPad.

With it, no more delay or uncertainty about charging. You’ll be back to just plugging it in and getting power.

(Pretty much what I said in my video yesterday.)

— Rene Ritchie (@reneritchie) October 2, 2018