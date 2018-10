Le design du OnePlus 6T se précise : la fuite de photos de présentation permet de voir quelles ont été les orientations du constructeur depuis le OnePlus 6.

C’est ce mois-ci que doit être présenté le OnePlus 6T, évolution du très convaincant OnePlus 6, un smartphone sorti en mai dernier. Alors que l’officialisation du mobile est désormais imminente, les rumeurs et les fuites se font plus intenses, en témoigne la sortie des photos de présentation du téléphone.

Publiées le 1er octobre par le site allemand WinFuture, elles révèlent tout d’abord le maintien de certains choix de design : ainsi, OnePlus continue de décliner son produit en deux couleurs sombres sur la coque arrière : Mirror Black et Midnight Black. En outre, le double capteur photo à l’arrière est toujours de la partie.

Par contre, le capteur d’empreinte digitale qui est situé en dessous du double capteur photo avec le OnePlus 6 disparaît de la façade arrière. OnePlus ne renonce pas pour autant à cette solution d’authentification biométrique : elle sera en fait directement intégrée au niveau de l’écran, juste sous la surface.

Comme prévu, l’encoche du OnePlus 6T a été redessinée de façon à réduire sa taille : elle prend désormais la forme d’une sorte de gouttelette d’eau entourant le capteur photo situé sur la façade avant et se montre ainsi très discrète. Le OnePlus 6 est aussi doté d’une encoche, mais elle est plus imposante et plutôt rectangulaire.

Pour l’écran, celui-ci s’avère être toujours de bord à bord avec une résolution attendue de 2340 par 1080 pixels. La technologie d’affichage sera basée sur l’Optic AMOLED, qui implique une dalle Super AMOLED sur laquelle OnePlus a agi pour apporter plus de variété dans les contrastes, les couleurs et la lisibilité extérieure.

Côté technique, les bruits de couloir indiquent l’abandon du port jack au profit d’un port USB-C. Il est aussi question d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz et soutenu par 6 à 8 Go de mémoire vive. Concernant l’espace de stockage, il n’y a rien de sûr mais des déclinaisons à 64 ou 128 Go sont attendues.