Certains iPhones XS et XS Max ne se rechargeraient pas toujours quand ils sont en veille. Apple n'a pas encore communiqué sur le problème, qui semble provenir du logiciel.

Apple doit résoudre un nouveau problème avec ses derniers smartphones, sortis il y a 11 jours, le 21 septembre 2018. Certains utilisateurs ne parviennent pas à charger leur iPhone XS et XS Max avec leur câble.

Une nouvelle fois, c’est le Youtuber Lewis Hilsenteger, sur sa chaîne UnboxTherapy, qui présente cette nouvelle faille du produit d’Apple. Dans sa vidéo « l’iPhone XS a un sérieux problème… », il essaye de charger quatre iPhone XS et quatre XS Max. Deux du premier modèles et trois du second ne réagissent pas au branchement.

Le téléphone ne charge pas au moment du branchement, mais seulement lorsque l’écran est allumé. En conséquence, les utilisateurs le branchent, voient que leur iPhone se charge et vont dormir. Sauf que le chargement s’arrête une fois que leur appareil passe en sleep mode, et n’a plus de batterie le lendemain…

Dans certains cas, il faut même débrancher et rebrancher le câble après avoir allumé l’écran pour que la charge commence.

Le vidéaste affirme avoir écarté tout problème matériel lié au chargeur en testant différentes marques avec le même résultat. Lui-même ne s’était pas rendu compte du problème car le chargement sans fil fonctionnait pour lui, et semble-t-il, pour tout le monde.

Plugged in, no charge. Check the icon. Happens with or without “USB Accessories” toggled in unlock settings. I never noticed because I’ve been wireless charging since I switched. Need to remove and reinsert to initiate charge. See the video for more detail. Plug in from idle. pic.twitter.com/1QSZRfHpHg

— Lewis Hilsenteger (@UnboxTherapy) September 29, 2018