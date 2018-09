Alors que la nouvelle mise à jour majeure des voitures Tesla devraient bientôt être déployée, certains propriétaires dévoilent les nouvelles fonctionnalités.

L’arrivée de la mise à jour V9 du firmware des voitures Tesla devrait être imminente. Et certains propriétaires privilégiés y ont déjà accès. Sur les réseaux sociaux — Facebook, Reddit, YouTube –, on peut alors découvrir les nouvelles fonctionnalités vantées par Elon Musk depuis plusieurs semaines. Elles peuvent varier selon les modèles.

En plus de l’émulateur Atari, de l’arrivée des dashcams (en bêta) et des améliorations apportées à l’Autopilote, Tesla a revu l’interface. Celles de la Model S et du Model X vont changer pour ressembler à celle de la Model 3, qui ajoute pour sa part des éléments qui étaient déjà disponibles sur les autres voitures (calendrier, navigateur web, outil pour voir sa consommation d’énergie).

Autopilote L’Autopilote gagne en autonomie

Elon Musk avait évoqué de la conduite de plus en plus autonome avec l’arrivée de la V9. Il n’a pas menti puisque l’Autopilote accueille des évolutions notables, à commencer par ‘Navigate on Autopilot’. Principale nouveauté : elle offre toujours plus de liberté à l’intelligence artificielle quand une destination est définie dans le GPS et que le trajet passe par des voies rapides compatibles. Avec ce mode activé, la voiture est capable de suggérer elle-même des changements de voie et de les concrétiser avec ou sans le consentement du conducteur. Ce qui va de paire avec le brevet sur les clignotements automatiques déposé l’an dernier par Tesla :

« Par défaut, Navigate on Autopilot requière que le conducteur confirme le changement de voie automatiquement initié en activant le clignotant dans la direction du changement. Vous pouvez choisir de désactiver cette confirmation, mais devez comprendre que le changement de voie pourra arriver rapidement et n’importe quand », prévient Tesla dans le message qui décrit cette fonctionnalité. Il sera possible de paramétrer la nervosité de la voiture, qui pourra manœuvrer avec plus ou moins de vitesse.

Par mesure de précaution, le constructeur rappelle que cela ne doit pas empêcher le conducteur d’être vigilant et de garder ses mains sur le volant.

Dashcams Dashcams

Grâce à leurs sources, nos confrères d’Electrek en ont appris davantage sur la fonction Dashcam. Voici ce qu’elle autorise sur les voitures concernées (produites après août 2017) : « Vous pouvez désormais enregistrer et conserver des vidéos capturées par la caméra située à l’avant du véhicule sur un support USB. Notez que vous allez devoir manuellement créer un fichier intitulé TeslaCam avant utilisation. »

L’accessoire USB, 100 % dédié, doit être formaté en FAT32 et inséré sur un port USB situé à l’avant pour lancer l’enregistrement. Visiblement, la caméra de bord peut capturer jusqu’à heure d’image avant d’écraser le fichier et recommencer. Une icône Dashcam qui apparaît sur l’écran permet de contrôler la capture (arrêt, pause, reprendre).

Atari Les jeux Atari

Avec cette V9, Tesla intègre un easter egg en forme d’émulateur Atari. Sur YouTube, dans une vidéo postée le 26 septembre 2018, un propriétaire a partagé un aperçu de cette fonctionnalité rigolote. On y découvre aussi l’interface repensée autour d’onglets situés sur le bas de l’écran.

