Les amateurs de télé le savent : aux États-Unis, les films et séries sont plus rapidement disponibles et nombreux sur les services de streaming comme Netflix. Et avec un VPN, un abonné Netflix français a la possibilité de voir son catalogue considérablement augmenter.

Avec 5 657 films et séries disponibles en juillet 2018, le catalogue américain du géant Netflix compte presque le double du catalogue français. Si les 3 000 titres disponibles sur notre territoire font déjà de Netflix un atout pour ses millions d’abonnés métropolitains, de nombreux utilisateurs souhaitent accéder au catalogue ultime : celui réservé aux États-Unis.

Si le plus évident semble de prendre l’avion pour s’installer dans le Wisconsin, la solution la moins coûteuse et la plus pratique est celle du VPN. Cet outil, appelé réseau privé virtuel, va permettre à l’utilisateur français de choisir une connexion Internet sur le territoire américain et ainsi passer aux yeux de Netflix pour un abonné local. La technique, très populaire, est utilisée par de nombreux internautes pour des questions de sécurité et de praticité, si bien que par le passé Netflix a pu bloquer certains petits fournisseurs de réseau privé. Toutefois, en s’abonnant à un fournisseur important comme NordVPN qui compte plus de mille serveurs aux États-Unis, la question du blocage ne se pose plus.

Grâce à cette solution, l’abonné Netflix français a donc accès instantanément sur sa télé, sa tablette ou son ordinateur à tous les films et séries qu’il souhaite. Les plus importants blockbusters hollywoodiens, qui mettent plus de trois ans à rejoindre le catalogue français, sont pour certains déjà disponibles aux États-Unis.

La solution NordVPN

C’est donc vers NordVPN que nous nous dirigeons lorsque nous voulons profiter de contenus bloqués par un filtre géographique. En plus de cela, cette solution offre de nombreux autres avantages. Tout d’abord en termes de confidentialité, puisque la société assure ne collecter aucune donnée personnelle. Et du point de vue de l’usage, profitez d’une bande passante illimitée, ainsi qu’une bonne vitesse de connexion, le tout possible sur six appareils en simultanés.

L’abonnement ne vous coûtera que l’équivalent de deux cafés par mois, soit 3,99 dollars par mois pendant deux ans. Peu cher payé pour profiter de nouveaux contenus ainsi qu’une certaine tranquillité.

Des Derniers Marvel, aux Derniers Jedi

Thor : Ragnarok, un Marvel sorti en salle il y a moins d’un an, ou encore Black Panther et Doctor Strange sont ainsi déjà en ligne sur Netflix aux États-Unis. Les abonnés trouveront également les derniers Star Wars : Les Derniers Jedi et le spin off Rogue One. En France, ces titres sont seulement disponibles à l’achat en DVD et en VOD.

Les films Disney les plus récents, devenus très rares en France en streaming, sont également réservés aux Américains. L’offre de Netflix compte par exemple Coco, le très salué film de Pixar de 2017, mais aussi Cars 3 également en salles en 2017 et le reboot La Belle et la Bête avec Emma Watson.

Enfin, parce qu’avec plus de 5 000 contenus le catalogue américain se montre très divers, on trouvera également des titres internationaux prestigieux comme le remarquable blockbuster coréen Dernier Train pour Busan (2016), ainsi que des films français indisponibles sur Netflix dans l’hexagone : le film d’horreur radical de Julia Ducournau, Grave (2016) ou encore Divines (2016), le déchirant drame social de Houda Benyamina.

Les sériephiles ne seront pas en reste puisque certaines séries qui ne sont disponibles que sur les chaînes payantes en France se trouvent déjà sur Netflix aux États-Unis : des séries Canal+ exclusives comme Versailles et Les Revenants, mais également la dernière saison de The Walking Dead ainsi que des séries qui étaient sur Netflix dans nos territoires, mais ont été retirées comme l’intégrale de Twin Peaks.