Jusqu'au 9 octobre 2018, vous pouvez donner votre avis (en anglais) sur le projet de modification des règles anti-discrimination de Twitter.

Twitter demande l’avis de ses utilisateurs concernant sa nouvelle politique de lutte contre les discriminations, a annoncé le réseau social le 25 septembre 2018 dans un billet de blog. La multinationale travaille depuis trois mois sur l’inclusion de la notion de déshumanisation dans ses règles d’utilisation. La déshumanisation est définie comme « un langage traite les autres comme moins qu’humains. » Cela correspond à « refuser des qualités humaines à d’autres », en les comparant par exemple à des animaux, ou « réduire un groupe à leurs appareils génitaux », précise le communiqué.

Our hateful conduct policy is expanding to address dehumanizing language and how it can lead to real-world harm. The Twitter Rules should be easier to understand so we’re trying something new and asking you to be part of the development process. Read more and submit feedback.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) September 25, 2018