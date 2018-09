Engagé sur tous les fronts à l'approche de la fin du trimestre, Elon Musk prétend que le futur firmware de ses voitures serait disponible d'ici la fin de cette semaine.

La fin de semaine risque d’être très animée pour Tesla. On approche de la fin du mois de septembre 2018, donc de la fin d’un trimestre fiscal qui préfigure la publication de résultats, et le constructeur doit travailler d’arrache-pied pour passer cette échéance avec des indicateurs positifs. Et alors que des solutions doivent être trouvées pour livrer un maximum de voitures, Elon Musk promet à présent l’arrivée imminente du firmware V9, naguère attendu pour le mois d’août.

En réponse à un utilisateur qui se demandait quand arrivera la mise à jour majeure, Elon Musk a affirmé le 25 septembre 2018 sur Twitter : « Nous regardons les derniers ajustements ce soir [mardi]. Par chance, elle sera déployée à la fin de la semaine. » À surveiller.

Going over final tweaks tonight. Hopefully in wide release end of week. — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2018

Des fonctionnalités de conduite autonome

En plus d’une refonte de l’interface des Model S et X, qui devraient se rapprocher de celle de la Model 3, la V9 du système d’exploitation embarqué dans les voitures apportera de nouvelles fonctionnalités aux conducteurs. On pense par exemple à l’intégration des dashcams, ou caméras de bord, dans un premier temps sous la forme d’une bêta.

Elon Musk a également promis un Autopilote amélioré avec des assistances au pilotage qui devraient tendre de plus en plus vers la conduite 100 % autonome. Il reste à voir jusqu’à quel point.

Enfin, les propriétaires pourront jouer à quelques jeux Atari grâce au prochain easter egg, entre autres surprises que s’est bien gardé de mentionner Tesla pour ne rien gâcher.

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte