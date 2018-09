Microsoft a récemment montré son Surface Hub 2, tablette géante dédiée au monde professionnel. La rotation est impressionnante.

En mai dernier, Microsoft avait levé le voile sur le Surface Hub 2, une impressionnante tablette tactile de 50,5 pouces pensée pour le monde professionnel. Selon les informations de The Verge publiées le 24 septembre, la firme de Redmond a présenté sa technologie au public à l’occasion d’une première démo organisée dans le cadre du Ignite 2018. On peut y apprécier sa fonction de rotation, qui adapte ce qui est affiché à l’écran en temps réel et sans aucune coupure.

Cette spécificité, qui ne sera pas disponible avant 2020, est permise par Windows Core OS (WCOS) et développée pour offrir une flexibilité maximale à des objets toujours plus modulables. Microsoft a également montré la capacité du Surface Hub 2 à reconnaître plusieurs utilisateurs par l’intermédiaire d’un lecteur d’empreintes digitales. Grâce à cette faculté, le travail collaboratif devrait être facilité avec un partage rapide des fichiers.

Le Surface Hub 2 sortira en 2019

Microsoft précise également quelques détails sur le lancement du Surface Hub 2. Il se fera en deux temps. Durant le deuxième trimestre de l’année 2019, il proposera la version 2S, décrite comme « plus fine et plus légère » que le précédant modèle datant de 2015. Puis, l’année suivante, il sera possible de passer à la mouture 2X à la faveur de mises à jour software et hardware. Pour ce faire, l’ardoise disposera à l’arrière d’un port où viendra se loger une cartouche contenant le processeur. Grâce à ces évolutions d’ores et déjà planifiées, le Hub 2 sera en mesure d’offrir ces fonctionnalités de rotation et d’usage multi-utilisateurs.

Pour l’heure, Microsoft n’a toujours pas annoncé le prix de cette nouvelle génération, sachant que la précédente, disponible en 55 et 84 pouces, démarrerait à 8 999 dollars.

