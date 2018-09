Les utilisateurs de CarPlay auront désormais le choix en matière de cartographie. En plus de Plans, ils pourront passer par Waze et Maps.

En matière de cartographie, les utilisateurs de CarPlay ont l’habitude de passer par Plans, qui n’est certainement pas la meilleure application pour aller d’un point A à un point B. D’aucuns lui préfèrent Google Maps, plus fiable et précis. D’autres se tournent vers Waze pour son habillage plus convivial et ses fonctionnalités sociales. Cela tombe bien : Waze est désormais disponible sur CarPlay grâce à iOS 12.

C’est une nouvelle victoire pour Google, qui a profité de l’ouverture aux tiers de CarPlay, annoncée à la dernière WWDC 2018, pour arriver en force dans les voitures. Peu après la mise à jour du système d’exploitation mobile de la firme de Cupertino, Google Maps avait déjà rejoint Plans.

Du choix pour CarPlay

Difficile de ne pas applaudir des deux mains ces arrivées successives de Google Maps et Waze dans CarPlay. Au-delà de leurs qualités, le simple fait d’offrir le choix offert aux utilisateurs constitue toujours une excellente nouvelle. Là, en l’espace de quelques jours, les concernés passent d’un unique outil de navigation à trois.

On rappelle le fonctionnement : en connectant votre iPhone à une voiture compatible (il faut parfois une option payante), vous bénéficiez d’une interface donnant accès à certaines applications du smartphone. Jusqu’à iOS 12, Apple bloquait Google Maps et Waze pour privilégier Plans, jugé plus ergonomique.

Par rapport aux autres, Waze focalise son expérience sur la communauté avec des conducteurs qui ont la possibilité de signaler en temps réel un problème sur leur trajet afin que les autres soient alertés. En France, l’application pèse tout de même 12 millions d’utilisateurs. Il était donc temps qu’elle arrive dans CarPlay.

