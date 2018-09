Certains premiers propriétaires d'iPhone XS et XS Max se plaignent de problèmes liés au réseau (cellulaire et Wi-Fi).

À chaque sortie d’un nouveau produit aussi attendu que plébiscité, on finit toujours par avoir vent de premiers bugs. L’iPhone XS et l’iPhone XS Max ne vont pas déroger à cette règle, à en croire divers témoignages partagés sur certains forums officiels depuis le 21 septembre 2018.

Les nouveaux fers de lance d’Apple seraient touchés par des soucis de connexion qui engendreraient des débits moindres. « Dans mon lit, j’avais habituellement toutes les barres sur l’iPhone X, le Max n’en a que deux. Et il a du mal à se reconnecter au WiFi quand je passe au mode avion avec le WiFi activé » peut-on lire ici. « J’ai le même problème ici. Le WiFi et le réseau cellulaire sont plus faibles que sur les anciens téléphones », peut-on lire là.

Des iPhone plus lents ?

Sur Reddit, à l’occasion d’un sujet ouvert le 24 septembre 2018 et ayant déjà rassemblé plusieurs dizaines de réponses, on découvre des plaintes similaires. Elles ne seraient pas l’apanage d’un seul opérateur, et sont corroborés par des expérimentations de WiWavelengh. Ce blog spécialisé dans les technologies sans-fil confirme ces problèmes de réception et des performances en baisse par rapport aux anciens iPhone. Ils pourraient être liés aux antennes.

Concernant le Wi-Fi, les iPhone XS et XS Max seraient plus enclins à se connecter à un réseau 2,4 Ghz plutôt que 5 Ghz quand les deux signaux sont disponibles et partagent le même SSID. Cette préférence expliquerait les observations des victimes puisque, par exemple, l’iPhone X privilégie toujours la meilleure connexion.

De notre côté, nous n’avons rencontré aucun bug du genre sur le XS Max qui a servi à notre prise en main. Nul doute qu’Apple se penchera sur la question et ne manquera pas de rectifier le tir, si le phénomène prend de l’ampleur. Petite astuce : si jamais vous êtes concernés, n’hésitez pas, dans un premier temps, à réinitialiser les réglages réseau.

Crédit photo de la une : Ulrich Rozier pour Numerama Signaler une erreur dans le texte