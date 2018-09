Amazon propose aujourd'hui une belle réduction sur de nombreux packs Philips Hue à partir de 35 euros, l'occasion de tester la solution populaire de la firme néerlandaise.

Le bon plan

De nombreux packs Philips Hue sont en promotion aujourd’hui sur Amazon, parfait pour s’initier aux lampes connectées ou pour compléter une installation existante. On retrouve notamment le kit de démarrage à 84,90 euros et un lot de 3 ampoules à 34,90 euros.

Philips propose l’une des meilleures solutions de luminaires connectés avec Hue. Compatible avec la grande majorité des solutions domotiques (Google Home, Homekit, Amazon Alexa, etc) et proposant de très nombreuses configurations et automatisations avec notamment IFTTT.

Au-delà de l’aspect pratique de contrôler ses lumières à la voix ou avec son téléphone, les ampoules LED connectées sont peu énergivores, entre 6 et 10 watts par ampoule contre 60 à 150 watts pour des ampoules traditionnelles, et disposent d’une durée de vie importante (entre 5 et 7 ans).

De plus, Philips propose également plusieurs produits qui complètent l’utilisation des ampoules connectées, comme des détecteurs de présences ou des interrupteurs/télécommandes.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Compatible avec tous les assistants connectées

Scénarios et automatisations

Evolutivité et bonne durée de vie

Retrouvez les différents packs Philips Hue en promotion jusqu’à ce soir sur Amazon.