Alors qu'Amazon vient de faire le plein de produits compatibles avec Alexa, Facebook devrait contre-attaquer avec une enceinte rivale de l'Echo Show.

Amazon a annoncé une multitude de produits connectés. Nous n’en attendions pas autant de Facebook, pourtant le géant de la tech devrait dévoiler son dispositif intelligent équipé d’un écran à en croire les indiscrétions partagées par Cheddar le 21 septembre 2018. Il s’agira d’un concurrent pour le Echo Show d’Amazon.

L’objet, baptisé Portal, aurait dû être présenté en mai dernier durant la conférence annuelle F8. Sauf que le scandale Cambridge Analytica a forcé Facebook à retarder la présentation et à revoir sa copie en ajoutant un mécanisme qui permettra de couvrir la caméra grand angle chargée de reconnaître les utilisateurs. Un dispositif qui pourrait suffisamment rassurer celles et ceux qui ont peur pour le respect de leur vie privée.

Deux tailles d’écran

Nos confrères, qui citent des sources anonymes proches du dossier, indiquent qu’il y aurait deux tailles d’écran : le Portal le plus gros serait facturé 400 dollars tandis que son petit frère devrait coûter 300 dollars. Les dimensions des écrans restent inconnues au moment où nous écrivons ces lignes.

À quoi servira le produit de Facebook animé par l’assistant vocal Alexa ? On peut imaginer, pèle-mêle : du chat vidéo avec reconnaissance faciale basée sur une intelligence artificielle maison ou de la lecture de musiques et de vidéos, entre autres fonctionnalités connectées et intégration dans un environnement boosté à la domotique. A priori, le Portal est testé par les employés de la firme américaine depuis déjà plusieurs mois et il a été présenté aux grosses enseignes.

Interrogé par Cheddar, Facebook n’a pas voulu commenter cette rumeur.