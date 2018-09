10 % des réponses envoyées sur Gmail proviennent désormais des « Smart Replies », générées automatiquement par l'algorithme de Google. Il est possible de les désactiver en passant par l'application mobile. Voici comment faire si vous ne voulez pas que des robots répondent à votre place.

« C’est fait ! » « Noté ! » « Bien, et toi ? » Voici les messages qui s’affichent, encastrés dans des petites bulles, sous certains de vos mails. Cette nouvelle option de Gmail appelée Smart Reply, disponible en France il y a peu, est censée vous permettre de répondre plus rapidement et de manière efficace à certains courriels.

Pour certains, c’est un gain de temps nécessaire, pour d’autres, il s’agit d’une oppression qui vise à généraliser une bonne humeur de façade, qui n’a rien de naturel. Dans tous les cas, la fonctionnalité est extrêmement populaire : Google vient de confirmer ce 21 septembre que 10 % de toutes les réponses envoyées sur Gmail proviennent désormais de ces suggestions algorithmiques.

Comment désactiver la fonction Smart Reply

À ce jour, il n’est pas encore possible de les désactiver sur desktop — même si Google a confié au Wall Street Journal que l’option serait bientôt accessible sur ordinateur. Mais il y a une solution pour les faire disparaître : il faut se rendre sur l’application Gmail de votre smartphone.

Cliquez dans le Menu puis dans Paramètres, et sélectionnez l’adresse mail pour laquelle vous souhaitez désactiver l’option. Il suffit alors de désactiver la fonction « Réponse suggérée ».

Une fois retirée sur l’application mobile, vous n’aurez plus les suggestions non plus sur desktop. Nous en avons fait l’expérience. Avec « réponse suggérée » activée sur mobile, les l’algorithme propose bien des réponses générées automatiquement sur ordinateur.

Mais lorsque l’on désactive l’option sur mobile, cela se répercute sur l’application desktop.

Les réponses suggérées « intelligemment » existaient déjà dans l’application Inbox de Google depuis 2015, avant d’être déployées sur l’appli Gmail en 2017, puis sur desktop globalement en juillet 2018. Si vous ne souhaitez pas céder à la popularité croissante de cette fonction, vous savez désormais comment faire.