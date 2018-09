Lorsqu'elles ne sont pas connectées, les télévisions peuvent avoir des fonctionnalités limitées. Avec cette Xiaomi Mi Box 3 branchée à votre écran, décuplez ses possibilités. Retrouvez-là au meilleur prix sur Gearbest.

Vous pouvez transformer une simple télévision en objet connecté grâce à la Xiaomi Mi Box 3. Connecté à votre réseau et branché en HDMI sur votre télévision, ce boîtier sera le relais entre votre écran et internet.

Cette Mi Box 3 tourne sous le système d’exploitation Android TV 6.0, ce qui permet d’accéder au Google Playstore et donc à de nombreuses applications. Parmi elles, on pense évidemment à Netflix, Molotov ou encore Amazon Prime Video.

Côté hardware, on y retrouve un processeur 4 coeurs Cortez-A53, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Des caractéristiques largement suffisantes pour diffuser de la vidéo.

À noter que la Mi Box 3 peut traiter de la vidéo en 4K 60 images/seconde et est compatible avec le format HDR10. Et parce que l’on sait qu’il est difficile d’utiliser un clavier virtuel sur une télévision, Xiaomi a eu la bonne idée d’intégrer une télécommande avec un micro. Demandez-lui un programme, et normalement, elle le cherchera pour vous.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Ce boîtier permet de remettre une vieille télé au goût du jour

Compatible 4K et HDR

Une installation simple et rapide

La Xiaomi Mi Box 3 est actuellement en promotion sur Gearbest au prix de 50 euros. Pour l’atteindre, entrez le coupon Eddytedy139.

Retrouvez la Xiaomi Mi Box 3 sur Gearbest Eddytedy139