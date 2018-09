La future mise à jour majeure des voitures Tesla, naguère attendue pour août, ajoutera la fonction dashcam.

Les propriétaires d’un véhicule Tesla attendent avec impatience la version 9 du système d’exploitation installé dans leur voiture. Il faut dire que le constructeur américain travaille dessus depuis plusieurs mois et qu’Elon Musk avait annoncé une disponibilité pour août. Nous sommes en septembre… et toujours aucune trace de la mise jour qui, a-t-on appris via un tweet du milliardaire partagé le 18 septembre, intégrera la fonction dashcam.

Une dashcam, ou caméra de bord, filme en permanence les alentours et permet d’obtenir des images de la route pendant un trajet. Cela peut par exemple servir à donner raison au conducteur en cas d’accident, une preuve vidéo étant susceptible d’être fournie à l’assurance. Elon Musk a précisé que cette nouveauté sera d’abord disponible sous la forme d’une bêta avant d’être améliorée au fur et à mesure.

Good news on this front. Tesla engineering rallied & this will be part of V9. Going through final testing now.

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2018