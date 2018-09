Quelques jours avant la sortie de l'iPhone XS, vous pouvez vous offrir, pour 250 euros de moins, la version précédente du smartphone d'Apple, toujours très performante.

Le bon plan

L’iPhone XS va sortir dans trois jours (le 21 septembre) mais vous n’avez pas 1200 euros à dépenser pour un téléphone ? Le modèle précédent, l’iPhone X, est en ce moment disponible pour moins de 900 euros sur Amazon, chez un revendeur affilié Apple. Cela reste un prix élevé, mais l’iPhone X restera un des fleurons du marché encore en 2018 — les nouveautés de l’iPhone XS n’étant pas exceptionnelles.

Cet iPhone X — couleur Argent ou Gris Sidéral — compte 64 Go de stockage, une capacité suffisante, et convenable pour un smartphone actuel, même si on reste loin des 512 Go que proposera l’iPhone XS (comptez 1 559 euros, tout de même).

Vous oublierez rapidement comment vous avez pu utiliser jusqu’ici un smartphone avec un bouton « Home » ou un capture d’empreintes : Face ID fonctionne vraiment bien et facilite la vie. Sans oublier l’écran OLED, simplement magnifique.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Son écran OLED,

Face ID,

iOS 12

L’iPhone X est disponible aujourd’hui à 871 euros (+ 22 euros de frais de livraison) sur Amazon.