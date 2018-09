De nouveaux bruits de couloir évoquent toujours plus de soucis en ce qui concerne le AirPower d'Apple. Le lancement semble compromis.

Où est passé le AirPower d’Apple ? C’est la question qui taraude l’esprit des fans de la marque depuis la conférence organisée le 12 septembre dernier. La station prometteuse, qui serait capable de recharger tous ses objets mobiles en même temps, a été annoncée il y a un an. Depuis, elle a disparu des radars et on se demande si elle finira par être commercialisée.

Les dernières rumeurs ne risquent pas de rassurer les intéressés. Depuis son blog Daring Fireball, l’observateur John Gruber évoque un gros problème de chauffe. Même son de cloche chez Sonny Dickson, qui partage d’autres informations exclusives peu reluisantes.

Des problèmes de surchauffe

Le AirPower surchaufferait beaucoup trop et les ingénieurs d’Apple peineraient à trouver une solution. « Je pense qu’ils doivent revenir à l’étape du design et tout recommencer à zéro, sauf s’ils décident d’abandonner et ne veulent pas assumer », explique John Gruber le 15 septembre 2018.

Le lendemain, Sonny Dickson est allé un peu plus loin en citant des sources anonymes qui corroboreraient cette gestion compliquée de la température. Elles évoquent aussi des bugs de communication entre les appareils ainsi que des interférences (à cause de la conception très complexe de l’objet). Il n’y a pas de fumée sans feu : ces murmures à propos de contretemps techniques traînent sur la toile depuis déjà plusieurs mois.

Apple semble être dans une impasse technologique avec son AirPower : peut-être était-il trop ambitieux au moment de sa première apparition publique. Si bien qu’aujourd’hui, l’idée d’un galet de recharge sur lequel viendraient se poser un iPhone, une Apple Watch et des AirPods semble presque relever du fantasme — à court terme.