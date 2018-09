Nombreux sont les internautes à ne pas apprécier la perturbation chronologique de leur Twitter. En suivant ce tutoriel, vous pourrez rétablir (presque complètement) l'ordre du temps sur votre fil d'actualité.

Le 17 août 2018, l’utilisateur Matt Odell a publié sur Twitter une astuce pour rétablir l’ordre chronologique sur votre fil d’actualité Twitter. Celui-ci peut en effet être perturbé par des contenus intrus comme l’affichage de tweets aimés par d’autres personnes.

Si vous n’étiez pas encore au courant de la technique, voici comment procéder.

Restaurer le Twitter chronologique

Pour commencer, il faudra vous rendre dans vos Paramètres et confidentialité, en cliquant sur votre photo de profil. Une fois cet onglet sélectionné, une nouvelle page s’ouvre et vous aurez accès à une multitude de fonctionnalités mais celle qui nous intéressera sera Mots masqués. Sélectionnez cet onglet.

Vous arrivez ensuite sur cette case :

À ce moment-là, vous devrez entrer trois codes :

suggest_activity_tweet

suggest_recycled_tweet_inline

suggest_pyle_tweet

Ces trois codes devraient contribuer à restituer sa chronologie à votre fil d’actualité. Ils permettent de masquer les options ajoutées au fil du temps par Twitter, qui crée des encarts dans votre fil d’actualité pour vous monter les « tweets aimés par » des gens que vous suivez ou leurs activités.

Notez qu’il est possible que vous aperceviez toujours les tweets aimés par vos les personnes que vous suivez, perdus au milieu des derniers tweets publiés. D’après les retours des internautes, certains ne voient plus du tout ces contenus intrus, d’autres non.

Désactiver l’option « montrer les meilleurs tweets en premier »

À noter que Twitter permet également d’activer ou désactiver l’option « montrer les meilleurs tweets en premier », qui a tendance à désorganiser votre fil d’actualité et mettre en avant les gazouillis les plus aimés et retweetés.

Il suffit d’aller dans Paramètres > Compte, et décocher « Montrer les meilleurs Tweets en premier ».