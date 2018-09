Des youtubeuses ASMR n'ont plus accès à leur compte PayPal, où se trouve pourtant une bonne partie de leurs revenus. En cause : leurs vidéos qui seraient trop proches de « contenus sexuels ».

Depuis début septembre, rien ne va plus entre les artistes ASMR et la plateforme de dons et paiements Paypal, qui a banni plusieurs d’entre eux à vie, et a gelé temporairement leurs fonds.

L’Autonomous sensory meridian response (ASMR) est une sensation de bien-être et relaxation ressentie par certaines personnes grâce à des sons, comme des chuchotements ou des tapotements sur des objets par exemple.

L’ASMR, une méthode de relaxation populaire sur YouTube

Sur YouTube, des personnes (que l’on nomme des artistes ASMR) sont spécialisées dans la réalisation de vidéos comprenant de tels sons. Les chaînes peuvent cumuler des millions d’abonnés et de vues. La plus populaire d’entre elles, GentleWhispering, compte ainsi plus d’1,4 million d’abonnés, et 520 millions de vues — nous vous en parlions récemment lors d’un croisement ASMR/Tesla des plus surprenants.

La vidéaste à l’origine de la chaîne Creative Calm ASMR, 162 000 abonnés au compteur, a été l’une des premières à recevoir un mail de Paypal. Sur son compte Twitter, elle explique le 7 septembre s’être réveillée avec une très mauvaise nouvelle.

Des youtubeuses ASMR privées de compte PayPal

La plateforme lui annonce qu’elle ne pourra plus jamais utiliser son compte grâce auquel elle recueille les dons de ses abonnées et abonnés, et que l’argent qu’elle a dessus est bloqué durant 180 jours. Elle n’a pas non plus le droit de créer un autre compte. « S’il-vous-plaît ne m’envoyez pas de dons ou de paiements sur mon PayPal. Je n’ai aucune idée de ce qu’il se passe », regrette-t-elle.

Woken up to an email from PayPal claiming I can no longer use PayPal AT ALL. FOREVER. My funds are blocked for 180 days, and I can't create a new account. Please do not send me any donations, or payments to my PayPal. I have no idea why this has happened 😫 — CC (@ccalmasmr) September 7, 2018

Sous son tweet, un abonné l’informe rapidement qu’elle n’est pas la seule. Comme elle, d’autres youtubeuses ASMR subissent le même sort de la part de Twitter : Sharon Dubois alias ASMR Glow, Scottish Murmurs, ou encore Rose ASMR. A elles trois, elles ont environ 700 000 abonnés.

Le forum 8Chan est-il à l’origine de ces bannissements ?

Selon le site spécialisé Engadget, ce n’est pas un hasard si PayPal a décidé subitement de s’en prendre à ces femmes (aucun homme ne semble concerné pour l’instant). Cela serait lié à une campagne de harceleurs sur le forum 8Chan, qui rassemble, entre autres, des internautes ayant été exclus de 4Chan car ils étaient jugés trop extrêmes.

Début septembre, ils se sont ainsi partagés des liens renvoyant vers l’outil de signalement de PayPal, appelant à « dénoncer » à la plateforme plusieurs chaînes de youtubeuses ASMR pour violation de l’article 2 de ses règles, qui proscrit le financement de contenus sexuels. Ils se sont ensuite amusés de voir ces femmes inquiètes de ne plus pouvoir accéder à leur argent, les ont traitées de « putes » et « salopes », et ont invité PayPal à les « détruire toutes » et les forcer à faire un « vrai » travail.

Pour autant, il est difficile de savoir quel impact ont eu ces messages d’une extrême violence sur PayPal. Les utilisateurs de 8Chan dénigrent régulièrement, depuis des mois, les youtubeuses ASMR qu’ils traitent de « travailleuses du sexe déguisées ».

Mais s’ils se vantent d’avoir déclenché une « Paypacalypse » (contraction de PayPal et apocalypse), les premiers comptes bannis comme ceux de Creative Calm ASMR, Glow ASMR ou Scottish Murmurs étaient en fait déjà inaccessibles avant le début de leur campagne de signalements.

ASMR et pornographie, une confusion tenace

Les campagnes de dénigrement que les membres de 8Chan mènent à propos de certaines artistes ne sont pas nouvelles. Elles sont le reflet d’une confusion fréquente plus globale, entre ASMR et pornographie.

YouTube a déjà démonétisé les chaînes de plusieurs youtubeuses du genre entre 2017 et aujourd’hui, indiquant que leurs contenus n’étaient pas en accord avec les règles publicitaires. Dans certains cas, la justification donnée était que les vidéos avaient un caractère sexuel. En juin, le gouvernement chinois a même été plus loin, jusqu’à interdire les vidéos ASMR sur Internet, jugées trop « vulgaires. »

Il est vrai que certains artistes ASMR font parfois des contenus à teneur sexuelle, se montrant en petite tenue en train de lécher des objets de manière sensuelle. Mais il s’agit d’une minorité des vidéos de ce type.

Les autres, où l’on coiffe des cheveux, où l’on imite un bibliothécaire ou une médecin, n’ont à priori rien de pornographique… Et celles que PayPal a puni font bel et bien partie de cette dernière catégorie.

Les vidéastes restées sans réponse

Plusieurs grandes youtubeuses ASMR ont invité leurs collègues à ne pas ou plus utiliser PayPal, rappelant que l’argent qui a été gelé représente pour certaines un salaire servant à payer « un loyer, l’école ou les factures. »

Just so everyone knows, they shut down account forever and freeze what's inside for 180 days. It's an EXTREMELY long period of time for someone who relies on the money EARNED to live their life. It's their SALARY. And they refuse to give any reason. — SHARON DUBOIS (ASMR Glow) (@sharondubois_) September 7, 2018

Dans un communiqué transmis à Engadget, PayPal a indiqué que ses équipes dédiées au service client étaient toujours disponibles pour « aider les clients à comprendre ses politiques et s’y conformer. Par ailleurs, PayPal n’a aucune règle contre les contenus relatifs à l’ASMR », a assuré la plateforme. Les youtubeuses elles, disent n’obtenir aucune explication. Aucune ne semble pour l’instant avoir récupéré son compte.