Dans le nouvel épisode « Les galères de Tesla », Elon Musk affirme que son entreprise doit faire face à des soucis logistiques.

Chez Tesla, un problème en remplace souvent un autre… Pendant des mois, le géant américain a dû composer avec des soucis sur ses lignes de production, embouteillées et incapables de s’accorder à la forte demande. Si des solutions ont fini par être trouvées pour sortir 5 000 Model 3 des usines en une semaine, Tesla doit maintenant faire face à une autre urgence de taille : la logistique.

Apostrophé le 17 septembre 2018 sur Twitter par une propriétaire qui ronge son frein en attendant la livraison d’une voiture qu’elle devait recevoir le 8 septembre, Elon Musk n’a pas caché ce nouvel obstacle. Il affirme : « Désolés, nous sommes passés d’un enfer de production à un enfer logistique. »

Sorry, we’ve gone from production hell to delivery logistics hell, but this problem is far more tractable. We’re making rapid progress. Should be solved shortly.

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2018