Samsung organisera une conférence le 11 octobre prochain afin de présenter un nouveau produit Galaxy.

Maintenant qu’Apple a lâché les chevaux avec son keynote de rentrée organisé le 12 septembre dernier, les aficionados d’Android vont guetter la réponse de Google, calée pour le 9 octobre. Et ils ne manqueront pas non plus de jeter un œil sur la prochaine conférence de Samsung. Selon les informations de Cnet publiées le 14 septembre 2018, le géant coréen a envoyé des invitations pour un évènement Galaxy organisé le 11 octobre.

On évoque une retransmission en direct sur le site de Samsung. En guise de teaser, il faudra se contenter du slogan « 4x fun » et de la description fournie par nos confrères. En l’occurence : « Le nouvel appareil Galaxy va apporter encore plus de manières de s’exprimer qu’il ne l’a jamais fait. »

Le fameux smartphone pliable ?

Pour l’heure, il apparaît difficile de deviner les intentions de Samsung. En effet, la formule « plus de manières de s’exprimer que jamais auparavant » peut correspondre à une multitude de possibilités. Parmi les hypothèses, le téléphone pliable, qui entre dans les clous de la description. Néanmoins, le slogan « 4x fun » ne semble pas vraiment en adéquation avec un produit dont le positionnement serait premium et avant-guardiste (entendre : il coûtera cher). Le quatre fois plus de plaisir pourrait renvoyer à un produit doté de quatre capteurs photo, une rumeur qui traîne depuis juillet.

D’autres pistes tendent vers une tablette ou un Chromebook.

À l’arrivée, le début du mois d’octobre risque d’être très copieux en matière de nouveautés tech. Car, en plus de Google et Samsung, Microsoft tiendra une présentation centrée sur sa gamme Surface dès le 2 du mois.