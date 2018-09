Alors qu'Audi devrait dévoiler un SUV 100 % électrique incessamment sous peu, BMW livre un aperçu de sa gamme iNEXT.

Après Mercedes et en attendant Audi, BMW a dvoilé entièrement son concept Vision iNEXT, que le géant allemand n’a pas peur de décrire comme « les fondations pour le futur » dans son communiqué du 16 septembre 2018. En bref, il nous propose un aperçu de ses véhicules de demain, sachant que les bases ainsi montrées serviront au groupe BMW tout entier. On parle bien évidemment de voitures 100 % électriques qui serviront d’évolution à la gamme actuelle i (i3 et i8).

Ce qui veut dire, en filigrane, que BMW ne part pas totalement de zéro quand on parle de mobilité électrique. Un argument qui pourrait lui permettre de faire la différence face à une concurrence qui ne se résumera pas à Tesla dans les années à venir. Dans le cas du constructeur, on évoque l’horizon 2021 pour cette gamme qui sera aussi autonome et connectée.

Autonome, électrique, connectée

Comme toujours avec ce type d’aperçu, l’idée est de marquer les esprits. En résulte un prototype de SUV au design affirmé. On remarque tout de suite cette calandre sculptée et auréolée d’une (fausse) grille en forme de H, un élément très visible qui tranche avec les optiques d’une finesse extrême. On retrouve aussi cette signature lumineuse à l’arrière, tout en subtilité. On notera par ailleurs l’absence de rétroviseurs extérieurs, remplacés par des caméras.

BMW ne fournit pas les caractéristiques techniques de son projet Vision iNEXT mais évoque quand même deux modes de pilotage. D’une manière très simple, l’un correspond à de la conduite manuelle, l’autre à une déclinaison 100 % autonome avec le véhicule qui deviendrait alors un vrai espace de vie. Bien pensé : le volant se rétractera afin d’offrir encore plus de place. Pour se divertir, deux écrans trônent dans l’habitacle. Pour la navigation, on nous promet un assistant vocal qui s’éveillera à la commande ‘Hey BMW’ et pourra même interagir avec d’autres objets connectés (exemple : une porte de garage).

Pour rappel, BMW travaille aussi sur le iX3, un SAV qui s’articule autour de la cinquième génération de la technologie eDrive, tandis que la tant attendue Mini électrique entrera en production en 2019.

