Apple a inauguré la fonctionnalité Dual SIM avec sa gamme 2018 d'iPhone. Comment cela marche ?

Pendant sa conférence de rentrée organisée le 12 septembre 2018, Apple a officialisé l’arrivée de la fonctionnalité Dual SIM qui, comme son nom le suggère, permet de bénéficier de deux forfaits sur un même appareil. Chez la firme de Cupertino, cette opportunité passera par une carte SIM physique (format nano) et une eSIM, ou SIM virtuelle.

Depuis le site officiel, on peut découvrir la configuration et les bénéfices du Dual Sim pour l’iPhone. Évidemment pour les propriétaires sous Android, la nouvelle n’est pas révolutionnaire. Mais pour Apple, c’est une nouveauté importante.

Pas nécessaire de passer manuellement de l’une à l’autre

Apple l’a précisé pendant son keynote : avec le Dual SIM Dual Standby, les deux SIM travailleront de concert. Cela signifie plus concrètement qu’il ne sera pas nécessaire de passer manuellement de l’une à l’autre pour recevoir/passer des appels ou recevoir/envoyer des SMS/MMS.

À l’opposé, les données cellulaires, utilisées pour la navigation sur internet par exemple, ne passeront que par un seul des forfaits à la fois. Logique.

Un simple QR Code pour l’eSIM

La configuration du Dual SIM sera simple comme bonjour. On installe la carte SIM physique pour le premier forfait et on utilise un QR Code fourni par un opérateur pour le deuxième — ou vice et versa. Ensuite, il s’agit d’attribuer une priorité et une fonction à l’un et l’autre des forfaits : primaire, secondaire, personnel, professionnel, voyage, données cellulaires ou personnalisé. Si vous utilisez deux fournisseurs, il faudra que votre iPhone soit débloqué.

L’iPhone vous demandera ensuite une ligne par défaut : elle sera automatiquement utilisée pour iMessage, FaceTime, les numéros qui ne sont pas enregistrés dans vos contacts et les données cellulaires. Durant cette étape, vous pourrez aussi considérer que votre forfait secondaire ne sera sollicité que pour les données cellulaires. Une option qui pourra s’avérer utile si vous partez à l’étranger et que vous souscrivez à une offre sur place simplement pour avoir internet partout (et pour moins cher). À ce sujet, on pourra paramétrer indépendamment l’une et l’autre des lignes pour, par exemple, couper les datas.

Une fois que vous aurez tout bien configuré, vous aurez ensuite tout le loisir d’attribuer à vos contacts la ligne qui lui correspond le mieux. Autrement, avant de passer un appel ou d’envoyer un message (iMessage, SMS, MMS), vous aurez l’opportunité de changer de numéro de téléphone d’un simple clic.