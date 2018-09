YouTube permet de tester le codec libre et gratuit AV1, qui se veut l'avenir de la vidéo sur la plateforme. Celui-ci fournit un taux de compression moyen 30 % supérieur par rapport à des solutions concurrentes. Idéal pour les vidéos en ultra haute définition.

Avec plus d’un milliard d’heures de vidéos vues chaque jour, selon des chiffres fournis début 2017 et qui ont certainement bien augmenté depuis, YouTube voit passer un trafic colossal. La plateforme d’hébergement s’intéresse donc de très près aux technologies qui améliorent la compression des vidéos sans dégrader leur qualité, ou qui rehaussent l’image sans avoir besoin de faire passer plus de données.

Le codec AV1 constitue justement l’horizon de YouTube.

Depuis trois ans, une alliance pour un média ouvert (Alliance for Open Media) s’est mise au travail pour développer une solution libre et gratuite baptisée AOMedia Video Codec 1.0 (AV1), et ainsi ne pas passer par des offres propriétaires — et payantes. Avec ce codec, ce sont les vidéos en ultra haute définition (4K) qui sont visées. Les spécifications ont été publiées ce printemps.

Selon des tests diligentés par l’alliance, AV1 délivre un taux de compression moyen 30 % supérieur par rapport aux codecs concurrents dans la 4K. Ses concurrents sont les solutions payantes H.264 (MPEG-4 AVC) et H.265 (MPEG-4 HEVC), ainsi que VP9, qui est gratuit. Ce codec est fourni par Google : il réduit de moitié le débit requis pour diffuser une vidéo par rapport à la version précédente, VP8, sans nuire à sa qualité.

Tester le codec AV1 sur YouTube

Cet horizon peut dès à présent être exploré, à condition d’avoir un navigateur compatible.

Aucune version grand public n’est pour l’instant adaptée à AV1 mais des moutures en cours de développement peuvent être utilisées : c’est le cas de Chrome 70.0.3538.16 et de Firefox Nightly. Une fois le navigateur installé et configuré (il faut activer « media.av1.enabled » et media.mediasource.experimental.enabled sur Firefox), il faut se rendre sur les tests de YouTube.

« Le codec vidéo AV1 fournit une technologie de compression avancée vous permettant de profiter d’une lecture en streaming de vidéos HD plus fluide et de regarder plus de vidéos lors de vos déplacements en consommant moins de données », écrit Google, la maison mère de YouTube. Quand le test est activé, une liste de lecture dédiée avec des vidéos adaptées peut être parcourue.

« En utilisant un navigateur compatible et en choisissant le paramètre ‘PréférerAV1 pour la résolution SD’, vous devriez voir AV1 utilisé pour ces vidéos lorsque vous les lisez avec une qualité inférieure à 480p, en passant à VP9 pour des résolutions plus élevées », détaille YouTube. « Mais notre engagement envers AV1 est fort, et nous avons des objectifs ambitieux pour le déploiement du nouveau format ».