Comme il l'avait fait pour Irma il y a un an, Tesla débride les batteries de ses voitures à distances en prévision de l'ouragan Florence.

En septembre 2017, afin de permettre aux habitants de fuir l’ouragan Irma sans craindre un problème d’autonomie, Tesla avait débridé les batteries de certaines voitures à distance. Un an plus tard, le constructeur américain réitère l’initiative alors qu’un autre désastre météorologique, baptisé Florence cette fois, menace la côte Est des États-Unis.

Plus concrètement, les propriétaires d’une Model S ou X 60D bénéficient temporairement d’une batterie de 75 kWh (installée dans leur voiture mais bridée à 60 kWh de manière logicielle). En prime, tous les utilisateurs peuvent faire le plein aux Superchargers gratuitement, un bénéfice normalement attribué aux voitures les plus chères.

In any natural disaster situation like this, our policy is to make Superchargers free of use in order to optimize evacuation routes for affected customers https://t.co/SOUlKv3UUZ

— Tesla (@Tesla) September 13, 2018