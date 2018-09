Apple a mis à jour le descriptif de son assurance AppleCare+. Les propriétaires américains d'un iPhone peuvent y souscrire et bénéficier d'une prise en charge, même en cas de perte ou de vol de leur appareil.

Les utilisateurs d’iPhone pouvaient déjà souscrire à une assurance proposée par Apple pendant deux ans. Ce produit, baptisé AppleCare+, s’enrichit de nouvelles options pour ses clients américains : le 12 septembre 2018, alors que la firme a mis à jour son site avec les nouveautés annoncées pendant sa conférence de rentrée, cette garantie aussi a connu quelques modifications.

Les clients d’Apple aux États-Unis peuvent désormais opter pour une assurance « AppleCare+ with Theft and Loss », qui prend désormais en compte le vol ou la perte de leur smartphone. Comme le relève The Verge, la formule précédente de ce programme présentait le gros inconvénient de n’avoir aucune valeur en cas de vol ou de perte de l’iPhone assuré. Les clients américains désireux d’assurer leur appareil était plutôt tentés d’opter pour une offre de leur opérateur.

Une visite sur le site américain d’Apple permet de constater que l’assurance couvre désormais « jusqu’à deux dommages accidentels, de vol ou de perte ».

Entre 199 et 299 dollars pour l’assurance

L’entreprise ajoute que, pour pouvoir en bénéficier, l’option Find My Phone (Localiser mon iPhone) doit être activé sur l’iPhone au moment où il est volé ou égaré. Pour rappel, cette option permet de localiser le téléphone à distance. Si un point vert s’affiche, l’appareil est en ligne et vous pouvez voir à quel moment il été localisé pour la dernière fois. Un point gris indiquera que le téléphone est éteint ou qu’il n’est pas connecté à un réseau.

Pour l’instant, il semblerait que les clients américains ne puissent pas y souscrire de manière rétroactive, s’ils ont déjà AppleCare+. La prise en compte du vol et de la perte semblent s’intégrer dans un produit distinct, à sélectionner au moment de l’achat.

Pas encore proposé en France

Au prix de la souscription de l’assurance, s’ajoute le prix à payer pour avoir un nouvel iPhone. Les propriétaires d’un iPhone XS ou XS Max devront débourser 299 dollars pour obtenir l’assurance et 269 dollars pour un nouveau téléphone, soit 568 dollars.

Les personnes possédant un iPhone XR, 8 Plus ou 7 Plus devront débourser 249 dollars pour l’assurance, et 229 dollars pour un nouveau téléphone. Au total, le remplacement de l’iPhone reviendra donc à 478 dollars en cas de perte ou de vol. Enfin, les propriétaires d’un iPhone 7 ou 8 devront débourser 199 dollars pour l’assurance, et la même somme pour un nouveau téléphone, soit un total de 398 dollars.

À titre de comparaison, le produit AppleCare+ est bien moins onéreux sans les options incluant le vol et la perte d’un iPhone. Son prix est de 99 dollars pour la couverture des dommages accidentels.

La version française du site d’Apple ne fait pas mention de ces nouvelles options. Elles semblent donc être, pour le moment, limitées aux seuls clients américains.