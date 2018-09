Justin McAnear, vice-président en charge des opérations financières, vient de claquer la porte de Tesla. Son nom s'ajoute à la longue liste des cadres qui ont quitté la firme ces dernières semaines.

Justin McAnear, vice-président monde des activités financières, va quitter Tesla, a révélé Bloomberg le 12 septembre 2018. Le cadre du fabricant automobile a confirmé auprès de CNCB qu’il partirait le 7 octobre prochain, précisant que cette décision n’avait pas été causée par les récents événements :

« Il y a quelques semaines, j’ai annoncé à mon équipe que j’allais quitter Tesla car j’ai obtenu le rôle de CFO dans une autre entreprise », a-t-il expliqué. « J’ai adoré le temps que j’ai passé à Tesla et j’ai beaucoup de respect pour mes collègues et ce qu’ils font, c’était simplement une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. »

Des départs en cascade

Le timing de ce départ, qu’il soit dû au hasard ou non, soulève pourtant plusieurs questions. McAnear n’est pas le premier cadre haut placé de Tesla à quitter l’entreprise. Depuis quelques semaines, de nombreux dirigeants ont annoncé qu’ils partaient :

Matthew Schawell, directeur de l’ingénierie de performance, a quant à lui quitté le navire en mai dernier pour partir chez Waymo.

Ces départs ont lieu au moment où Tesla est de plus en plus critiquée à cause du management de son patron, Elon Musk, qui multiplie les frasques sur Twitter et même au cours d’interviews. La plus récente, une interview filmée de 2h30 accordée à un humoriste américain, a fait grand bruit car on l’y a vu boire du whisky, jouer avec un sabre de samouraï, son lance-flamme de la Boring Company mais aussi tirer sur un énorme joint.

Le lendemain, Musk envoyait un mail interne à l’entreprise en annonçant la nomination de nombreux nouveaux cadres pour l’épauler à la tête de Tesla, dont le Français Jérôme Guillen, nommé président de la division automobile.