Apple en a bel et bien terminé avec le port jack sur ses iPhone. Plus aucun des téléphones de sa gamme n'en ont un et le dongle ne sera plus fourni avec les nouveautés 2018.

Depuis l’iPhone 7, Apple a supprimé le port jack de ses nouveaux téléphones. À l’époque, le geste osé avait été critiqué. Aujourd’hui, il est quelque peu entré dans les moeurs et d’autres fabricants ont suivi le pas. Après sa conférence organisée le 12 septembre 2018, on a aussi compris que la firme de Cupertino passait à la vitesse supérieure : le port jack est bel et bien devenu persona non grata sur ses téléphones, sous quelle forme que ce soit.

En effet, dans la gamme actuelle d’Apple, il n’existe plus aucun iPhone équipé d’un port jack. Jusqu’à la révélation des iPhone Xs, Xs Max et Xr, les SE, 6s et 6s Plus faisaient de la résistance. Ils ont été retirés en même temps que la prise sur laquelle viennent se loger des écouteurs ou un casque filaires.

Le dongle, aussi, a disparu

Jusqu’à maintenant, pour ne pas léser les utilisateurs privilégiant toujours cette interface, la firme de Cupertino fournissait gratuitement un dongle chargé de transformer le port Lightning en jack (en plus d’une paire d’écouteurs Lightning). Le millésime 2018 en sera dépourvu, une autre preuve qu’Apple veut en finir une bonne fois pour toutes. Selon les informations de The Verge publiées le 12 septembre 2018, il ne sera plus inclus non plus avec l’iPhone 8.

En revanche, Apple continuera, du moins pour le moment, à commercialiser l’adaptateur en question pour celles et ceux qui ne voudraient pas passer au sans-fil. Il est facturé 10 euros tout pile.