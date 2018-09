Comme à chaque sortie de nouveaux smartphones, le prix des anciens modèles baisse. Quels iPhone ont disparu de la boutique de la firme ? Lesquels sont encore en vente sur le site d'Apple, et surtout, à quel prix ?

Qui dit présentation de nouveaux iPhone, dit mécaniquement changement de prix pour les anciens modèles. La conférence du 12 septembre 2018 n’a pas échappé à la règle. Juste après qu’Apple a présenté trois nouveaux smartphones (iPhone Xs, iPhone Xs Max et iPhone Xr), le site de l’Apple Store affichait de nouveaux tarifs pour les anciennes générations.

Afin de pouvoir comparer les tarifs, nous avons relevé les coûts de tous les iPhone que vendait Apple avant les annonces du 12 septembre. Force est de constater qu’Apple a fait un grand ménage : il n’est désormais plus possible d’acheter l’iPhone SE, ni l’iPhone 6S. Le smartphone au prix le plus bas (auparavant le SE à 419 euros) est dorénavant l’iPhone 7 à 529 euros.

L’iPhone X (1 159 euros) est quant à lui aussi écarté, remplacé par l’iPhone Xs, vendu exactement au même prix (1 159 euros pour 64 Go).

Entre 11 % et 17 % de baisse de prix

Seuls les iPhone 7 et 8 ont survécu à ces changements. Le second enregistre une baisse de 120 euros, tandis que le premier voit sa grille tarifaire fondre de 110 euros. Cela correspond tout de même à une diminution de 17 % du tarif pour l’iPhone 7, et de 11 % pour le modèle le plus cher, l’iPhone 8 Plus, qui passe à 969 euros au lieu de 1 080 euros.

Nom de l’appareil Avant le 12 septembre Les nouveaux prix Baisse du prix Pourcentage iPhone SE (32 Go) 419 euros Plus en vente iPhone SE (128 Go) 529 euros Plus en vente iPhone 6S (32 Go) 529 euros Plus en vente iPhone 6S (128 Go) 639 euros Plus en vente iPhone 6S Plus (32 Go) 639 euros Plus en vente iPhone 6S Plus (128 Go) 749 euros Plus en vente iPhone 7 (32 Go) 639 euros 529 euros – 110 euros – 17 % iPhone 7 (128 Go) 749 euros 639 euros – 110 euros – 14 % iPhone 7 Plus (32 Go) 779 euros 659 euros – 120 euros – 15 % iPhone 7 Plus (128 Go) 889 euros 769 euros – 120 euros – 13 % iPhone 8 (64 Go) 809 euros 689 euros – 120 euros – 14 % iPhone 8 (256 Go) 979 euros 859 euros – 120 euros – 12 % iPhone 8 Plus (64 Go) 919 euros 799 euros – 120 euros – 13 % iPhone 8 Plus (256 Go) 1089 euros 969 euros – 120 euros – 11 % iPhone X (64 Go) 1159 euros Plus en vente iPhone X (256 Go) 1329 euros Plus en vente

