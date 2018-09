Apple en a terminé avec les smartphones équipés d'un bouton home et décline donc son iPhone X dans une version moins onéreuse mais à la finition plus limitée : l'iPhone Xr.

En plus de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max, dignes successeurs de l’iPhone X et fers de lance de la marque pour les douze prochains mois, Apple a présenté un troisième mobile durant sa conférence de rentrée. Son nom ? L’iPhone Xr. Son but ? Commercialiser un smartphone un peu plus abordable, afin de permettre à des bourses moins pourvues de se l’offrir et dans le même temps soutenir les ventes du groupe, qui ont fléchi en début d’année.

Caractéristiques L’iPhone X (un peu plus) abordable

De fait, l’iPhone Xr sera le moins cher de la nouvelle gamme. Mais cette baisse de prix n’est pas « gratuite » : elle se paie par une relative baisse qualitative, avec l’utilisation d’une simple dalle LCD en lieu et place du plus en plus incontournable OLED. Néanmoins, Apple promet la meilleure technologie possible avec du Liquid Retina.

Nonobstant le choix du LCD, l’écran sera d’une belle taille, avec une diagonale de 6,1 pouces (1792 x 828 pixels). Il s’agit d’une taille conséquente, qui s’explique par l’absence du bouton Home sur la façade. Il appartient désormais au passé dans le nouveau catalogue des smartphones d’Apple. Et il ne subsiste pour l’instant que sur les tablettes iPad, mais l’on peut douter de son avenir à moyen terme.

À l’arrière, on ne trouvera qu’un seul module photo, de 12 mégapixels. Néanmoins, il aura le mode Portrait de l’iPhone X et le Smart HDR de l’iPhone Xr.

Le 3D touch est quant à lui remplacé par le Haptic Touch. Dans ses entrailles, on retrouvera la même puce que l’iPhone Xr : l’A12 Bionic. La batterie promet 1h30 d’autonomie supplémentaire par rapport à un iPhone 8 Plus.

L’iPhone Xr n’est pas sans rappeler l’iPhone 5c et une forme de parenté peut ainsi être établie le choix des finitions. En effet, du côté des couleurs, l’iPhone Xr pourra être acquis en noir, blanc, rouge, jaune, corail et bleu. Autrement, par rapport à l’iPhone X, l’acier inoxydable cède sa place à de l’aluminium pour ce qui est du matériau utilisé sur les tranches reliant les deux plaques de verre.

Les précommandes ouvriront le 19 octobre pour une disponibilité le 26 du même mois. À partir de 749 dollars. Trois capacités de stockage : 64, 128 et 256 Go.

En France, les tarifs seront les suivants :

64 Go : 859 euros ;

128 Go : 919 euros ;

256 Go : 1 029 euros.