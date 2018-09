Après avoir déployé la mise à jour 7.1 de sa Shield TV, Nvidia propose désormais de contrôler la box avec son téléphone. Enfin.

Cette semaine, Nvidia a déployé une nouvelle mise à jour pour sa Shield TV. Elle s’accompagne du lancement d’une application compagnon disponible depuis le Play Store de Google et l’App Store d’Apple. Et les propriétaires de la box risquent de se ruer dessus : elle vient se substituer à la télécommande dont l’autonomie n’est pas le point fort.

Grâce à l’application en question, on peut naviguer plus facilement dans l’interface de la Shield TV, passée sous pavillon Oreo en mai dernier. D’autant qu’un clavier virtuel — anglais US — est présent pour simplifier la saisie des noms d’utilisateurs, des adresses e-mail et des mots de passe. Il est complété par un pavé tactile virtuel, des touches de direction et des commandes Android.

Une excellente nouvelle

C’est donc une excellente nouvelle pour la Shield TV, sachant que l’Apple TV, principale concurrente, autorise le contrôle avec autre chose que sa télécommande depuis déjà très longtemps (on peut même passer par une Apple Watch). Sur ce point, l’écosystème de la firme de Cupertino remplit parfaitement son office.

Autrement, la nouvelle mise à jour de la box ajoute le chat vocal dans les jeux, un mode 120 Hz pour les téléviseurs et moniteurs compatibles et de nouveaux paramètres liés à l’alimentation (mise hors tension, redémarrage, veille). Signalons enfin le retour des fonctionnalités de partage, dans le sillage du streaming sur la plateforme Twitch ou des captures d’écran.

Crédit photo de la une : Nvidia Signaler une erreur dans le texte