Google annonce une conférence à Paris, le 9 octobre, le même jour que la présentation des Pixel 3 et Pixel 3 XL à New York. Une simultanéité qui ne veut dire qu'une chose : ces smartphones seront commercialisés en France.

Absents du marché français, les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL, dévoilés l’an passé, vont dans quelques semaines tirer leur révérence : la firme de Mountain View va en effet les renouveler par une nouvelle génération de smartphones, les… Google Pixel 3 et Pixel 3 XL. Le rendez-vous est fixé au 9 octobre 2018, avec une conférence de presse qui aura lieu à New York.

Cette gamme sera-t-elle commercialisée dans l’Hexagone cette fois ?

Il y a désormais une très forte présomption que cela sera effectivement le cas. Ce mardi 11 septembre, le groupe américain a commencé à envoyer des invitations à la presse pour un « évènement Google » organisé le… 9 octobre, à Paris. Le même jour que celui de l’annonce des Pixel 3 et des Pixel 3 XL à New York ? On se demande bien quel sera l’objet de cet évènement !

La simultanéité des deux évènements ne peut signifier qu’une chose : Google va lancer ses nouveaux smartphones en France. Il reste désormais à savoir comment l’entreprise pourra entretenir la surprise et le suspense sur ses terminaux, dans la mesure où ceux-ci ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui les attendent : plus besoin de passer par l’import.