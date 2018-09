La Model 3 sera présente au Mondial de l'Auto 2018. Une occasion unique pour voir le véhicule avant sa commercialisation en Europe, prévue pour 2019.

C’est une information qui ravira les amatrices et amateurs de Tesla qui souhaitent voir une Model 3 depuis son annonce en 2016. Le véhicule le moins onéreux de la société d’Elon Musk sera à n’en pas douter l’une des stars du Mondial de l’Auto 2018, qui se tiendra à Paris du 4 au 14 octobre, Porte de Versailles. Tesla a en effet confirmé que la Model 3 serait bien présente sur son stand — pour la deuxième fois seulement sur le sol européen. L’entreprise amènera également dans ses cartons un Powerwall, sa batterie de maison qui fait partie de sa stratégie globale tournée vers l’autonomie énergétique des véhicules et des habitations.

Les livraisons de la Model 3 sont prévues pour le 1er semestre 2019 en Europe, presque un an après les premières livraisons américaines. À l’été 2018, Tesla a réussi à atteindre l’un de ses objectifs de production, crucial pour le développement de la marque. Pour bien des analystes et spécialistes du marché automobile, la Model 3 est considérée comme le véhicule qui décidera du sort de l’entreprise américaine : un succès, et donc une maîtrise de la production d’un véhicule milieu de gamme, sera la voie ouverte vers la pérennité du modèle Tesla. Côté performances et qualité, la Model 3 a déjà séduit les critiques automobiles les plus respectés.

Numerama sera bien entendu au Mondial de l’Automobile.