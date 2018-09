Twitter n’a pas changé son interface pour ordinateur depuis longtemps. Voici à quoi elle pourrait ressembler à l’avenir.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un test, limité à un « petit nombre » d’utilisateurs, comme l’a précisé Twitter le 6 septembre dans un post. Il pourra être étendu si les nouvelles fonctionnalités qu’il comprend séduisent les premiers testeurs.

Twitter ne s’est pas montré très expansif sur le test, mais qu’importe, le design est déjà en ligne. Il est d’ailleurs d’ores et déjà possible de le tester, en suivant ce lien.

Love to use Bookmarks and want it on web ? Into scrolling through Explore to see what's happening ?

We are testing out a new Twitter for web, which a small number of people will see today. Love it ? Missing something ? Reply and tell us. Don't have the new experience ? Stay tuned. pic.twitter.com/w4TiRrVFHU

— Twitter (@Twitter) September 6, 2018