Lance-flamme, sabre de samouraï, whisky et marijuana : Elon Musk a accordé une étrange et très longue interview à un podcasteur américain célèbre, qu'il a ensuite partagée sur Twitter. Une démarche pour le moins audacieuse, pour le PDG de deux des entreprises les plus influentes dans le monde. Mais peut-on encore se dire surpris ?

Elon Musk a accordé une interview de 2h30 à l’humoriste et présentateur Joe Rogan du podcast et de la chaîne YouTube PowerfulJRE, qui a été publiée le vendredi 6 septembre 2018. En moins de quatre heures, celle-ci avait déjà été visionnée 300 000 fois.

S’il est difficile de savoir si tous les internautes ont vraiment regardé cet entretien en entier, il est certain qu’un événement va marquer les esprits : le moment où le PDG de Tesla et SpaceX a fumé un énorme joint dans le studio d’enregistrement, avec Joe Rogan.

Elon Musk smoking a blunt for the first time on Joe Rogan's podcast is Internet gold pic.twitter.com/nx8zQ7HlyB — gifdsports (@gifdsports) September 7, 2018

« Eh bien, c’est légal, non ? »

L’échange débute par Rogan (à 2h09 dans la vidéo) qui indique à Elon Musk qu’il a acheté une petite boîte en métal en voyage, parce qu’il pensait qu’elle pouvait servir à « stocker des joints ». L’humoriste sort ensuite un vrai joint roulé et l’allume, sous le regard étonné du PDG de Tesla, qui lui demande s’il s’agit bien d’un joint. Rogan lance alors d’un air défiant et faussement détaché :

« Vous ne pouvez probablement pas [en fumer], à cause des actionnaires, n’est-ce pas ?

– Eh bien, c’est légal, non ?, répond Musk

– Totalement (…) »

Après avoir précisé qu’il n’était pas un « fumeur régulier », Elon Musk prend ensuite une inspiration et tire une fois sur l’énorme joint, pendant que Logan précise « Il y a du tabac et la marijuana, c’est tout. » A-t-il avalé la fumée ? Des internautes sont évidemment déjà sur le coup pour tenter de débusquer l’information.

Musk did not inhale. pic.twitter.com/Pu0OVAbTsT — alex lockie (@alexjlockie) September 7, 2018

L’État californien a légalisé l’usage récréatif de cannabis en janvier 2018.

Un des podcasts les plus populaires aux États-Unis

Le podcast Joe Rogan Experience est l’un des plus populaires aux États-Unis. C’est la première fois qu’Elon Musk accordait une interview, de surcroit filmée, depuis qu’il avait tweeté qu’il envisageait de retirer Tesla de la Bourse début août — avant de revenir sur ses dires.

Tout le reste de l’entretien est consacré à Musk, la pression qu’il vit au quotidien, les évolutions de ses entreprises, sa vision du futur, le tout en sirotant du whisky et en se permettant quelques apartés pour admirer un « vrai sabre de samouraï », dont Rogan, fan d’arts martiaux, est très fier.

Le PDG de Tesla et SpaceX a également joué avec son lance-flammes, lancé avec The Boring Company. Au début de l’interview, il concédait en riant que vendre une telle arme était « une idée affreuse » : « N’achetez pas ce lance-flammes ! ».