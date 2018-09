La prochaine mise à jour du logiciel Tesla approche. Selon Elon Musk lui-même, elle intégrera un mode « minimaliste » qui affichera les informations essentielles seulement sur le large écran du véhicule.

Dans un article du 3 septembre 2018, Electrek montrait un premier aperçu de la prochaine version du logiciel de l’autopilote Tesla (version 9). L’un des changements notables concerne le tableau de bord, où l’écran disposera bientôt d’un mode « minimaliste ». L’information a été confirmée dans un tweet d’Elon Musk lui-même ce 7 septembre 2018, en réponse à la suggestion d’un internaute.

Will add a fade mode with only essential info — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2018

Améliorer l’expérience à bord

L’écran occupe une large proportion du tableau de bord à l’intérieur d’un véhicule Tesla. Les nombreuses informations affichées par l’écran pourraient déconcentrer un usager ou même le gêner. La mise à jour du logiciel (version 9) devrait remédier au problème puisqu’il ajoutera une sorte de fonctionnalité « veille » qui ne montrera que les informations essentielles comme la vitesse. Pour l’instant, aucun visuel de cette nouvelle option n’a fuité.

Estomper les écrans devrait permettre aux usagers Tesla de profiter d’une expérience plus agréable par son minimalisme. On peut même être surpris que la firme ne l’ait pas intégré plus tôt. En effet, le constructeur proposait déjà un mode nuit, fait pour reposer l’oeil du conducteur. L’ajout de la fonctionnalité minimaliste pourrait ainsi mieux réduire la potentielle distraction engendrée par le surplus d’informations.