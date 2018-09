Julien Cadot - il y a 55 minutes Tech

Logitech avait présenté un excellent stylet iPad pour l'éducation. Le Crayon est désormais disponible pour tous.

Lors d’un événement à Chicago en mars dernier, Apple a dévoilé une tablette tactile calibrée pour deux usages : l’éducation d’un côté, le grand public de l’autre. La tablette, vendue au prix plancher de 359 €, est rapidement devenue une référence. À ce prix-là, difficile de conseiller autre chose pour ces besoins : moins cher, c’est décevant, plus cher, ce n’est pas justifié. Et Apple avait profité de l’annonce pour présenter un partenariat pour l’éducation avec le constructeur Logitech, notamment autour d’un stylet nommé Crayon. Malheureusement, il n’était prévu que pour les écoles et les lycées.

Cela dit, ce stylet a fait son petit bout de chemin et est aujourd’hui proposé à toutes et tous. Le Logitech Crayon est vendu 69 € sur le site officiel de Logitech pour une disponibilité immédiate et sera également vendu en Apple Store. Il s’agit du premier stylet tiers certifié par Apple : les deux constructeurs garantissent la même précision et les mêmes fonctionnalités qu’avec le stylet maison, l’Apple Pencil.

Associé à un iPad de 2018 (non compatible iPad Pro, malheureusement), le Logitech Crayon reconnaît l’inclinaison de la mine et s’avère très réactif à l’usage. Si bien, qu’il conviendra parfois plus à des dessinateurs ou des designers qui trouveraient le stylet officiel trop fin. Quand nous l’avions essayé, en tout cas, nous avions été séduits par sa prise en main.

Le Crayon est disponible dès aujourd’hui sur le site de Logitech et dans les Apple Store. Au mois d’octobre, le constructeur sortira le stylet dans des boutiques de matériel tierces. On peut donc s’attendre à le voir débarquer chez les e-commerçants.