Ford cherche à concurrencer Tesla et Jaguar sur le secteur en vogue du SUV électrique. Le premier modèle sera « inspiré de la Mustang ».

Quand on lit « SUV inspiré de la Mustang », on s’imagine sans mal à quoi pourrait ressembler un tel véhicule : un assemblage entre les lignes agressives de la sportive, dans un véhicule moins collé au sol et beaucoup plus spacieux. Le tout, monté sur une base entièrement électrique. Et c’est, de manière très discrète, que Ford a montré l’un des premiers visuels de cette expérience menée par la Team Edison, une entité du géant américain entièrement consacrée au développement des véhicules électriques et hybrides.

On y voit ce qui ressemble effectivement à une Mustang avec un toit un petit peu surélevé et, probablement, un véhicule globalement plus haut que la voiture iconique. Et s’il faut attendre un peu plus longtemps pour voir à quoi ressemblera ce premier pas dans les véhicules entièrement électriques de Ford prévu à la commercialisation pour 2020, on sait déjà que l’autonomie annoncée est de 480 km. Le chiffre est à prendre avec des pincettes, dans la mesure où l’autonomie annoncée par un constructeur n’est pas un test réel (comme le NEDC européen). Et même ces tests présentent des limites, ne correspondant pas exactement aux conditions réelles.

Pour rappel, Ford souhaite avoir en 2022 16 véhicules électriques et 24 modèles hybrides. Il y a fort à parier que, comme les autres constructeurs, Ford souhaite créer une plateforme incluant une batterie et une motorisation électrique qui pourrait être déclinable sur plusieurs types de véhicules.