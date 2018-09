Snap Inc. a présenté troisième nouvelle version de ses lunettes connectées Spectacles, qui se veulent plus discrètes.

Snapchat se met au look rectangulaire. Plusieurs médias américains ont rapporté ce 5 septembre 2018 que Snap Inc. a commencé à commercialiser une nouvelle paire de ses lunettes connectées Spectacles, cette fois-ci au design plus carré que les précédentes.

Elles s’appellent Nico et Veronica et sont d’ores et déjà disponibles dans la boutique en ligne de l’entreprise, au prix de 229,99 euros (contre 174,99 euros pour les anciens modèles).

Avec leur housse en cuir souple, ces Spectacles se veulent plus traditionnelles. Snapchat a clairement pour projet de toucher une partie du public réticent à l’idée de porter les designs plus flashy des premiers mois.

Snap Inc. persiste et signe

La décision est paradoxale, car la stratégie de Snap reposait justement, au lancement en 2017, sur le look très reconnaissable des lunettes, qui permettait notamment d’éviter les critiques sur la protection du droit à l’image. En effet, plus les Spectacles étaient identifiables, moins la personne qui les porte pouvait être accusée de filmer les gens qu’elles rencontre à leur insu.

Mais Snapchat avait surestimé la demande pour ses lunettes, qui restent entreposées dans les hangars de l’entreprise. Apparemment, cela n’a pas empêché la marque de continuer sur le même segment et tenter, avec un troisième modèle, de convaincre les utilisateurs de se mettre à ses lunettes.

Les Spectacles sont des lunettes de soleil jonchées de deux caméras, qui peuvent filmer des vidéos de 10 secondes, elles-mêmes transférées directement dans votre application snapchat.