Fleur Labrunie - il y a 1 heure Tech

Volvo a mis en avant son nouveau concept-car, la 360c, une voiture autonome qui viendrait concurrencer les.. vols en avion, en offrant un très haut niveau de confort et de tranquillité à ses passagers. Mais pour quand ?

Fin août 2018, Volvo publiait un mystérieux teaser annonçant la présentation prochaine d’un de ses plus ambitieux projets. Le constructeur automobile a fini par mettre un terme au suspens deux semaines plus tard.

Dans une vidéo mise en ligne le 5 septembre 2018, Volvo a levé le voile sur son nouveau concept et ce qu’il dit être sa « vision du futur » : le 360c. Une voiture autonome qui se voudrait concurrente de l’avion. Rien de moins.

Rétablir l’empathie pour le voyageur

Dans cette vidéo de 2 minutes 20, Volvo revient sur l’histoire du transport. « Ce qui furent des jours et des semaines à pieds ou à cheval sont devenus des heures sur la route. » Néanmoins, en dépit de toute cette évolution, le marque s’interroge : « Dans notre recherche d’efficacité, n’aurions-nous pas égaré l’empathie pour le voyageur ? »

C’est ce à quoi Volvo souhaiterait remédier avec sa concept-car entièrement autonome baptisée 360c. Le véhicule se présente comme un dôme de verre sur roues accompagné de tout le confort qu’on pourrait attendre d’une première classe sur un vol long-courrier. C’est d’ailleurs l’aviation civile que Volvo souhaite concurrencer, plus spécialement les vols courts.

Réunissant un espace travail, salon et nuit, la 360c a tous les arguments pour plaire au voyageur de demain. « Les vols domestiques ont l’air bien lorsqu’on achète un billet mais ça ne l’est pas vraiment », note Mårten Levenstam, vice-président de la stratégie corporative chez Volvo avant de revenir à leur concept-car : « La cabine-lit vous permet de profiter d’un confort premium et d’un voyage tranquille tout au long de la nuit, et de vous réveiller frais et dispo à votre destination. Cela pourrait nous permettre de concurrencer les plus grands constructeurs d’avions. ».

Bien que la « vision du futur » de Volvo ne soit pas près de fouler les routes du globe, il demeure intéressant d’explorer de nouvelles pistes pour un transport moins polluant et plus en phase avec nos besoins humains. Volvo a également mis en ligne une vidéo un peu plus technique. On peut y voir être expliquée la sécurité de la 360c (détection des piétons, vélos, changement de fil, système d’alertes lumineuses, etc).