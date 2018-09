Skype a une nouvelle fonction géniale : l'enregistrement, partagé qui plus est. Elle est disponible partout... sauf sur Windows 10.

Depuis le 4 septembre, une fonctionnalité très intéressante pour les professionnels a débarqué sur Skype. La messagerie de Microsoft est désormais capable d’enregistrer les conversations audio, mais aussi les entretiens vidéo. Une aubaine pour les interviews, les entretiens à distance et autres présentations à ne pas oublier.

Pour lancer un enregistrement, il suffit d’appuyer sur le bouton « Plus » de Skype et de cliquer sur « Commencer l’enregistrement ». Une bannière va apparaître dans la conversation et va prévenir tous les participants que l’appel est enregistré. L’enregistrement n’est d’ailleurs pas accessible que pour une personne, mais est disponible pour tous les participants pendant 30 jours et tout le monde peut l’enregistrer sur son disque dur. Bref, Microsoft semble avoir pensé à tout pour une fonctionnalité d’enregistrement complète.

À tout, sauf à Windows 10, aussi connu sous le nom de Microsoft Windows 10, système d’exploitation de la marque. Si cela semble absurde, rassurez-vous : en un sens, ça l’est. Interrogé, Cassim Ketfi, journaliste pour FrAndroid et spécialiste de Microsoft nous a donné l’explication : « En réalité, si on télécharge la version bureau de Skype, on a cette nouvelle fonctionnalité. Cela dit, Microsoft aime se compliquer la vie et si on va sur le site de Skype depuis Windows 10… eh bien il n’y a aucun lien pour la télécharger ». Pourquoi ? « Ils veulent que les utilisateurs utilisent le Microsoft Store. Or, le Microsoft Store sera mis à jour avec la prochaine version majeure de Windows 10, en octobre ». Ce qui expliquerait donc le délai.

Rendez-vous « dans les prochaine semaines », d’après Microsoft.