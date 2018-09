Google a officiellement lancé la commercialisation de ses clés Titan. Cependant, leur fabrication en Chine génère de nombreuses interrogations quant à leur fiabilité.

Le 30 août 2018, Google commençait la commercialisation de ses clés Titan. Ces clés promettent une sécurisation maximale en remplaçant le deuxième facteur de la double authentification, un processus que nous avons longuement détaillée dans un précédent article.

Seulement voilà : plusieurs experts ont interpellé Motherboard sur la fiabilité de ces clés dès le jour suivant le début des ventes. La raison principale : sa fabrication délocalisée en Chine.

S’adressant à Motherboard, l’ancien responsable de la sécurité des systèmes d’information chez Facebook, Alex Stamos, pointe le manque de transparence quant à la fabrication des clés Titan. « Je pense que cela serait bien s’ils documentaient leur chaîne d’approvisionnement », déclare ce professeur de l’université de Stanford.

Le véritable constructeur des clés Titan est Feitian Technologies Co. Ltd, une firme chinoise également connue pour fabriquer des clés de sécurité et autres appareils relatifs à la sécurité en ligne comme des terminaux de paiement mobiles.

Google ne voit aucun problème à travailler avec cette entreprise chinoise. Un avis que ne partagent pas d’autres experts en cybersécurité tel que le chef de la sécurité pour une grande multinationale, toujours pour Motherboard : « La chaîne d’approvisionnement est souvent dictée par la politique gouvernementale. »

I think I can believe two things :

1) People throw around "that is made in China" as shorthand for "it is definitely backdoored" with no evidence or consideration for compensating controls.

2) I'm not recommending the Google keys.

— Alex Stamos (@alexstamos) August 30, 2018