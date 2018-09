Fleur Labrunie - il y a 1 heure Tech

Près de 25 ans plus tard, un joueur est parvenu à résoudre le dernier mystère habitant Doom II, le célèbre FPS sorti en 1994.

Ce 30 août 2018, le joueur Zero Master a résolu le dernier secret de Doom II, un jeu de tir à la première personne sorti en 1994 sur consoles et ordinateurs. La série des Doom était connue pour receler de passages secrets ardus à trouver. En voici la preuve vingt-quatre plus tard. L’effort a été salué par John Romero, un des créateurs du jeu, dans un tweet.

100 % d’achèvement

C’est une première pour le jeu Doom II : un joueur est parvenu à atteindre 100 % d’achèvement (et sans triche !) grâce à sa découverte, en débloquant le secret n° 4 de la map 15 Zone Industrielle. Une découverte si bien cachée que de nombreux joueurs pensaient à l’origine qu’il était impossible de compéter Doom II en raison d’un bug.

Explications. Dans le jeu, au sein de la map 15 Zone Industrielle, on pouvait trouver un téléporteur semblant mener tout droit à un passage secret. Cependant, le joueur ne pouvait pas l’actionner de lui-même. Il a été conclu que l’artefact ne fonctionnait pas et était bugué. Pourtant, le joueur Zero Master a finalement trouvé le stratagème afin de débloquer le passage : laisser un ennemi vous pousser à l’intérieur du téléporteur.

John Romero a bien confirmé cette théorie et aussi félicité le joueur pour avoir trouvé l’astuce 24 ans plus tard. Une grande satisfaction aussi bien pour le game designer que pour le joueur. Vous pouvez visionner la découverte autour de 3 minutes et 5 secondes.

CONGRATS, Zero Master ! Finally, after 24 years ! "To win the game you must get 100 % on level 15 by John Romero." Great trick getting to that secret ! https://t.co/Im9BSP5Eyh #doom — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) August 31, 2018