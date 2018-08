Free propose un nouveau forfait 4G en série limitée avec appels, SMS, MMS illimités et 60 Go de data pour 8,99 euros par mois.

Le bon plan

Si vous pensez que vous payez trop cher votre abonnement mobile, c’est alors sûrement le bon moment de changer forfait. Free a annoncé un nouveau forfait 4G en série limitée avec appels, SMS, MMS illimités et 60 Go de data Internet à 8,99 euros par mois pendant un an, puis 19,99 euros avec 100 Go.

La nouvelle offre proposée par Free est temporaire, valable jusqu’au 4 septembre 2018. Ce forfait 4G est sans engagement et sans condition de durée. L’offre est valable pendant un an, puis passe à 19,99 euros — 15,99 euros pour les abonnés Freebox — et les données 4G passent à 100 Go.

Depuis la France métropolitaine, vous avez droit aux appels, SMS, MMS illimités et 60 Go de données 4G ainsi qu’un accès aux Free Wi-Fi en illimité. Lors de vos voyages en Europe, vous pourrez utiliser votre forfait comme en France, mais avec 3 Go de data.

Notez que la carte SIM coûte 10 euros.

Pourquoi aime-t-on ce forfait ?

Un forfait 4G sans engagement

Une enveloppe de 60 Go pour couvrir tous les usages

3 Go par mois en Europe.

Le forfait 4G Free mobile avec 60 Go de data est à 8,99 euros jusqu’au 4 septembre 2018.