Un petit coup de paranoïa à l'idée d'avoir des centaines de conversations avec vos enceintes connectées sur les serveurs de Google ou d'Amazon ? Voici comment effacer toutes les commandes vocales envoyées à un Google Home ou un Amazon Echo.

Quand vous dites « Ok Google » ou « Alexa » à votre enceinte connectée ou votre smartphone, la phrase joue le rôle d’un bouton d’allumage et enregistre la phrase qui suit pour l’envoyer sur des serveurs et vous donner une réponse. Aucun assistant ne traite aujourd’hui ces requêtes trop complexes en local. Et pour apprendre à leurs machines, les constructeurs utilisent les requêtes pour en faire des modèles. Elles sont donc stockées pendant un moment sur des serveurs chez Google et Amazon. Apple les supprime.

Si cela ne vous plaît pas ou que vous craignez un piratage massif mettant vos « la banane est-elle un bon fruit » et autre « fais le bruit du cochon d’Inde » sur la place publique, il est possible de supprimer ces morceaux d’enregistrement de votre voix. Voici comment faire, pour chaque plateforme.

Google Home Tout effacer sur Google Assistant

Google met à disposition une interface très claire et très détaillée sur les informations qu’il garde à votre sujet. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur votre profil une fois connecté à votre compte et de cliquer sur le bouton bleu « Compte Google ».

Ensuite, cliquez sur Gérer votre activité Google au milieu de l’écran.

Scrollez jusqu’à l’onglet Examiner l’activité et cliquez sur Accéder à mon activité (lien direct).

Utilisez un filtre en haut en décochant tout sauf Voix et Audio.

Ici, vous pouvez supprimer les entrées une à une, ou par lot. Cliquez sur les petits points à côté de chaque entrée pour les supprimer, ou sur les moments (Hier, Aujourd’hui, etc.) pour supprimer des périodes plus longues. Le lien « Supprimer des activités » à gauche de l’écran vous permettra de tout supprimer d’un coup.

Et voilà.

Amazon Echo Tout effacer sur Amazon Alexa

Amazon a évidemment une page dédiée à Alexa pour ses utilisateurs. Comme chez le concurrent Google, elle va se trouver dans les paramètres de votre compte, une fois connecté sur Amazon.fr.

Cliquez d’abord sur Contenu et appareils, à gauche de votre page d’accueil.

Ensuite, repérez l’onglet Confidentialité Alexa, tout à droite, dans la barre du haut.

Ici, vous trouverez toutes les commandes vocales passées. Vous pouvez choisir Tout l’historique pour tout voir et tout supprimer d’un coup. Sinon, déroulez les entrées pour les écouter et cochez celles que vous souhaitez avant de cliquer sur Supprimer les enregistrements sélectionnés.

C’est fini.

Apple HomePod Tout effacer sur le HomePod d’Apple

Et Apple alors ? Eh bien Apple ne conserve pas vos conversations. Elles sont traitées et supprimées. Cela signifie que vous n’avez pas d’historique.

Notez qu’il est possible d’accéder à ces paramètres depuis les applications dédiées.